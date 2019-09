Boom di visite per "La giornata della prevenzione". «Che bello farla in centro»

La quarta edizione della giornata della prevenzione, organizzata dalla onlus "Onda d'urto Corato - uniti contro il cancro", ha fatto il pieno di prenotazioni. «Abbiamo finito tutti i coupon», fa sapere la segretaria dell'associazione Filomena Balducci. Un successo dovuto anche allo spostamento degli stand dalla Villa Comunale a piazza Marconi.

L'iniziativa dell'associazione presieduta dal dottor Antuofermo, è nata per incentivare il bisogno di fare prevenzione. Nel weekend sono stati effettuati screening medici specialistici: controlli sul sangue (glicemia, colesterolo ed emocromo), visita cardiologica ed ecg, eco tiroide, eco vasi carotidei, eco seno e visita, densitometria, eco addome, visita nutrizionista, urea breath test, visita dermatologica, visita ginecologica, visita urologica, spirometria, esame audiometrico, certificati di sana e robusta costituzione per attività non agonistica, visita psicologica, info point con oncologo e donazione sangue Fratres.

«Una vera e propria maratona - racconta Filomena Balducci - che ha registrato un concreto incremento di visite. Anche chi non ha prenotato, si è affacciato volentieri per capire qualcosa in più. Il merito va senz'altro alla location, più bella, più centrale e capace di unire la cultura e la storia della nostra città. Avevamo fatto richiesta, come ogni anno, della Villa Comunale ma viste le condizioni non ottimali abbiamo preferito spostarci in centro. Per questo ringrazio il commissario prefettizio e la Polizia Locale».

«Mi preme ringraziare anche i dottori e gli specialisti (una ventina ndr) che si sono prestati gratuitamente a questa importante causa; i laboratori e le associazioni (Fratres, Misericordia e Evambiente ndr) che hanno arricchito ancor di più la nostra offerta. Ci siamo migliorati anno dopo anno - conclude Balducci - Miglioreremo ancora»