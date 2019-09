La Giornata della prevenzione si sposta in piazza Marconi

Cambia luogo la Giornata della prevenzione organizzata da Onda d'urto - uniti contro il cancro. Inizialmente prevista nel parco comunale, la manifestazione si sposta in piazza Marconi, nei pressi del teatro comunale.

«Dopo un incontro con la dottoressa Schettini, commissario prefettizio, e il beneplacito del comando di polizia municipale e del vice comandante dottor Loiodice che ringraziamo di cuore per la sensibilità - spiega il direttivo della onlus - valutato lo stato della villa comunale di via Sant’Elia si è ritenuto opportuno cambiare location e la Giornata della prevenzione 2019 si svolgerà il 21 e 22 settembre in piazza Marconi davanti al teatro comunale.

A tutti coloro che hanno ritirato il coupon informiamo che non ci sono variazioni di giorno e ora e gli appuntamenti fissati rimangono tutti confermati. Nel giorno e ora del coupon bisogna semplicemente recarsi ai nostri gazebo di onda d’urto in piazza teatro per l’accettazione e la visita».