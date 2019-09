Velostazione, tra poche settimane l'avvio dei lavori

Tra poche settimane inizieranno i lavori di realizzazione della velostazione, per cui il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale Por Puglia 2014-2020, Asse IV "Energia sostenibile e qualità della vita", Azione 4.4 "Interventi per l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub-urbane". Ne dà notizia il Comune, in occasione della settimana europea della mobilità sostenibile 2019.



La velostazione - che sorgerà in viale Diaz, tra via Ardigò, via Mercalli e via Bernini, nei pressi della stazione ferroviaria - consentirà di parcheggiare le biciclette e sarà anche provvista di spazi dedicati ad una ciclo-officina per offrire assistenza e piccoli interventi di riparazione, oltre a svolgere un utile ruolo di presidio diurno e serale del nuovo manufatto edilizio. In più con una app si potrà entrare nel deposito e parcheggiare in sicurezza la propria bici pagando per il servizio attraverso “sistemi online”.



«Attraverso questo intervento viene confermata la volontà da parte del Comune di lavorare nella direzione della mobilità sostenibile attraverso interventi infrastrutturali di miglioramento della ciclo-pedonalità» spiega una nota di Palazzo di città.

«I temi che a vario titolo ruotano intorno alla cultura della ciclabilità sono quelli dell’ecologia urbana a partire dal rispetto dell’ambiente con una particolare attenzione rivolta alla mobilità sostenibile, al turismo e alla fruizione “lenta” del patrimonio storico culturale dei nostri territori e alla rigenerazione urbana: una mobilità sostenibile favorisce i progetti di riqualificazione urbana e territoriale, favorisce il recupero e il risparmio energetico, favorisce la sicurezza urbana, favorisce la salute.

Nel Comune di Corato non esiste ancora una velostazione: il contesto sociale cittadino presenta una ciclabilità urbana poco attiva ma in via di sviluppo e di riorganizzazione e rappresenta un tema da incrementare e incentivare: nel senso che la bici dovrebbe essere impiegata non solo per uso ludico, sportivo, ricreativo ma anche quale sistema di trasporto e di mobilità urbana vista la piacevole e idonea conformazione orografica del contesto cittadino.

Una delle ragioni dell’intervento è quella di attribuire alla nuova velostazione un significato fortemente simbolico in grado di accattivarsi l’attenzione dei cittadini (dagli adulti ai più piccoli...) introducendo un elemento architettonicamente ed esteticamente elegante, sobrio e significativamente legato alla identità del luogo e del contesto storico/culturale locale (la forma architettonica della copertura infatti richiama le tipologie delle chiese medievali, romaniche, ma anche una capanna dei giochi costruita in un boschetto, il tutto come se fosse immerso in una fiaba). Dato non trascurabile è quello di aver tenuto conto della preesistenza di essenze arboree sull'area oggetto di intervento che non verranno minimamente intaccate dalla realizzazione delle opere.

Il nuovo manufatto deve contribuire alla fortificazione del messaggio volto ad una necessità sempre più “salutare” di mobilità sostenibile si tratta pertanto di realizzare un elemento a forte valenza simbolica ed educativa per la vota futura della comunità locale dei cittadini. La velostazione di cui stiamo parlando è afferente a pieno titolo al modello della “smart city”: con una app infatti si potrà entrare nel deposito e parcheggiare in sicurezza la propria bici pagando per il servizio attraverso “sistemi online”».

Dati dimensionali della velostazione

Area complessiva coperta: 190 mq

Percorsi e accessi: 26 mq

Area destinata al ricovero bici: 86 mq (40 posti bici incluse 5 bici elettriche)

Numero di bici elettriche: 5 stalli (+ 5 stalli nella ciclo-officina)

Area destinata al servizio di ciclo-officina: 24 mq

Area adibita a servizi igienici: 8 mq

Spazi esterni attrezzati coperti: 46 mq

Dati costruttivi essenziali

Costruzione in prefabbricato in legno con sistema X-lam e rivestimento di copertura in lamiera in alluminio pre-verniciato, tamponamenti e recinzioni in orso-grill, sistema di telecamere TVCC per la sicurezza, illuminazione interna ed esterna dell’area circostante.