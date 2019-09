Rombano le Vespe, due ruote pronte per la Gimkana

Rombo di Vespe domenica prossima, 22 settembre, in via Santa Maria. Per tutta la giornata nella zona in cui normalmente si tiene il mercato settimanale, si svolgerà la "Gimkana Vespa Club d'Italia", campionato interregionale Puglia e Basilicata e campionato coppa Italia.

Possono iscriversi i tesserati VCI con tessera C1 e/o Libertas.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi nella sede del Vespa Club Corato in via Carmine, 45.

Il programma della Gimkana:

Ore 8.00 conferma iscrizioni

Ore 9.30 inizio 1° manche

Ore 11.00 inizio 2° manche

Ore 12.30 premiazioni

Il programma delle prove di abilità (riservato ai tesserati Vespa Club Corato):

Ore 16.00 gimkana

Ore 17.30 gara lentezza

Ore 18.30 premiazioni