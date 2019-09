Anche quest'anno il Rotary Club e il Comune di Corato hanno premiato gli studenti coratini che hanno terminato il percorso di studi secondario con il massimo dei voti e si apprestano a entrare nel mondo dell'università o del lavoro.

Quarantasei studenti per sette istituti, col 100 o con il 100 e lode, hanno ottenuto il riconoscimento assegnato per il sesto anno consecutivo. La serata, moderata dal giornalista Cenzio Di Zanni, ha visto protagonisti oltre i ragazzi anche Cardenia Casillo, consigliere delegato della Fondazione Casillo e Giuseppe Elia, direttore del dipartimento Scienze della formazione dell'università di Bari.

Ha aperto il giro degli interventi il presidente del Rotary Club Corato, Antonio Papagni: «Ringrazio la SiXt per le risorse messe a disposizione per gli assegni di studio, i dipendenti comunali per l'organizzazione della manifestazione, Pasquale D'Introno e Lucia Zitoli per aver fattivamente collaborato e non aver fatto mancare il contributo del Comune di Corato e i dirigenti scolastici che devono compiere il massimo sforzo, in un periodo come questo, per valorizzare le eccellenze umane».

Cardenia Casillo ha rivolto la parola direttamente agli studenti: «Mi complimento con voi e con le vostre famiglie per il percorso compiuto. Vi auguro di perseguire i vostri sogni e di coltivare le vostre passioni».

Nel suo lungo intervento il professore Giuseppe Elia ha toccato diversi temi, dal ruolo della scuola che «va rivendicato e rivalutato» al rapporto tra scuola e famiglia, fino alle differenze di metodo tra la scuola secondaria e l'università che le matricole devono assorbire per avere risultati positivi nel nuovo percorso di studi.

Dopo le premiazioni è intervenuto anche Pierpaolo Sinigaglia, assistente del governatore Rotary per la zona 6: «La scuola è come un tino che deve travasare la nostra esperienza in tante bottiglie, l'importare è trovare l'imbuto - ovvero il metodo - giusto»

Tutti gli studenti premiati:

I.T.C. Tannoia



Luisa Arbore, Vincenzo Barile, Luigi Como, Miriana Cusmai, Doriana Giorgino, Dario Martineli, Gianluca Nardulli, Monica Quatela, Domenico Quercia, Angelica Scavo, Mariano Varesano.

I.S.A. Liceo Artistico

Simona Balducci, Angela Iannone, Luciana Mastrototaro, Claudio Quatela.

Oriani-Tandoi

Vanda Casillo, Chiara Cellamare, Camilla Cudemo, Simone De Leo, Filippo Di Tommaso, Pasquale Leone, Stefano Mariano, Giorgia Sgobba, Luca Giuseppe Strippoli, Francesco Tortora, Paola Vangi, Giulia Varesano.

Liceo Scientifico Tedone

Giuseppe Adduci, Emilia Cordini, Giuseppe Di Caterino, Adriana Diaferia, Francesco Lamarca, Alessandro Lamesta, Camilla Lombardi, Francesca Lotito, Pasquale Mangano, Francesco Marcone, Vincenzo Mascoli, Gaetano Pascale, Cristina Piarulli, Giuseppe Roselli, Aldo Testino.

Tecnico Industriale Jannuzzi di Andria

Giuseppe Diaferia, Gianluca Grilli

Alberghiero Molfetta

Domenico Scaringella