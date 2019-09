​Italia e Venezuela uniti per la pace. Una messa in chiesa Matrice

Una messa per la pace in Venezuela: a Caracas come a Corato, che vanta una delle più numerose comunità venezuelane della Puglia. È l’iniziativa promossa da un gruppo di italo-venezuelani guidati da Pino Gabriele, che domenica 15 settembre, alle 19, nella chiesa di Santa Maria Maggiore - la chiesa Matrice - si uniranno in preghiera per il paese sudamericano alle prese con una grave crisi economica, istituzionale e sociale dal 2013 ai giorni nostri.



«Per questo, in 21 città italiane, compresa Corato, pregheremo per Caracas e per l’intero Venezuela, invocando la Vergine di Coromoto, che è la patrona del paese, perché finisca presto quest’incubo», spiega Gabriele. Che aggiunge: «L’evento è organizzato dalla rete italo venezuelana Ncs, in collaborazione conl'Archiprestazgo di Las Mercedesche, composto da 10 parrocchie di Caracas. In tutta Italia abbiamo registrato adesioni da Nord a Sud».

L’appuntamento arriva a qualche giorno dall’8 settembre, giorno in cui, secondo la tradizione, cade il 367esimo anniversario dell’apparizione della madonna all’indio Coromoto nella selva in cui l’uomo si era rifugiato: una data importante per i cattolici venezuelani di tutto il mondo. Per l’occasione nella chiesa Matrice sarà esposta un’effige della patrona venezuelana.