​Corridendo 2019, ecco il percorso

Ultimi giorni per iscriversi a Corridendo, manifestazione che prevede lo svolgimento di una mini maratona non competitiva e di una camminata sportiva per raccogliere fondi e sostenere la ricerca scientifica sui linfomi non Hodgkin.



L'iniziativa - organizzata come sempre dall'associazione di promozione sociale "Il sorriso di Antonio" - si svolgerà domenica 15 settembre alle 9.30, con raduno fissato alle 9 in piazza Cesare Battisti.

Ecco il percorso: dopo la partenza da piazza Cesare Battisti, i corridori proseguiranno lungo via Di Vittorio, via Caracciolo, via Dante, di nuovo piazza Cesare Battisti, poi corso Cavour, via San Domenico, via Trilussa, piazza XX Settembre, via XXIV Maggio, corso Garibaldi, via Luisa Piccarreta, piazza Di Vagno, via Mercato, via Galea, largo Abbazia, vico e via Genzano, largo Plebiscito, corso Mazzini ancora una volta verso piazza Cesare Battisti. Questo percorso, lungo circa 2.8 km, dovrà essere ripetuto tre volte da chi sceglierà di partecipare alla mini maratona e due volte da chi opterà per la camminata sportiva.

Lungo l'intero tratto è ovviamente prevista la sospensione temporanea della circolazione. I corridori che avranno accumulano notevole distacco rispetto alla testa della gara, saranno considerati fuori gara e saranno obbligati a rispettare il Codice della Strada.

È possibile iscriversi alla manifestazione nella nuova sede dell'associazione, in via XXIV Maggio, 54, aperta anche oggi a domani dalle 18.30 alle 21. Con l'iscrizione, a tutti i partecipanti verrà consegnata la maglietta ufficiale della manifestazione.

CoratoLive.it è media partner dell'iniziativa. Per informazioni è possibile contattare i numeri 320.7270897 oppure 333.3657860.