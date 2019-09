Servizio civile, dalla Misericordia posti anche a Corato

È stato pubblicato il bando per la selezione di oltre 39mila operatori volontari da impiegare in progetti del Servizio Civile Universale in Italia ed all’Estero.

Sono 100, in totale, i posti a disposizione delle Misericordie pugliesi con 19 sedi disponibili in tutta la Regione: Andria, Trani e Bisceglie nella BAT, nel barese Molfetta, Corato e Bitritto, ma anche nelle province di Foggia, Taranto e Lecce. In tutte queste sedi è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni che è possibile anche reperire sul sito www.misericordie.it/bando-giovani-2019.

Per i ragazzi interessati la domanda si potrà presentare esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma “DOL” entro le 14 del 10 ottobre.

«Rispetto agli scorsi anni c’è stata un netto taglio dei posti disponibili a livello nazionale con circa 13mila unità in meno di giovani. La speranza è che vi sia subito un cambio di rotta da parte della politica per permettere ad almeno 50mila giovani, come negli scorsi anni, di vivere un’esperienza che cambia davvero la vita. Sono moltissimi infatti i progetti valutati positivamente delle misericordie pugliesi ma che al momento non sono ancora finanziati per accogliere altre centinaia di ragazzi che ogni anno compiono un percorso formativo, sociale, al servizio e lavorativo di grande impatto».