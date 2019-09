L’Ufficio diocesano di Cancelleria, con una comunicazione alla comunità diocesana, ha reso note le nomine relative a uffici e incarichi pastorali effettuate dall'Arcivescovo D'Ascenzo.

Una riguarda anche il sacerdote coratino don Claudio Maino, nominato collaboratore della parrocchia "SS. Trinità" di Barletta.

Le nomine decorrono dal 1° settembre.

Questi gli altri incarichi assegnati:

Mons. Giovanni Angelo Dibenedetto Arcidiacono del Capitolo Concattedrale di Bisceglie e Parroco emerito della Parrocchia "S. Domenico" in Bisceglie

Can. Giuseppe Abbascià Presidente del Capitolo Concattedrale di Bisceglie e Rettore della medesima

Sac. Vincenzo Giannico Vicario Parrocchiale della parrocchia "Beate Vergine Maria di Loreto" in Trinitapoli

Sac. Francesco Scommegna Collaboratore della Parrocchia "S. Andrea" in Barletta

Sac. Michele Caporusso Cappellano delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo Istituto "S. Maria Assunta" in Trani

Sac. Maurizio Musci Cappellano delle Suore Angeliche - Casa di riposo "Dott. G. Bassi" in Trani

Mons. Leonardo Doronzo Padre spirituale della Confraternita "Real Monte di Pietà" in Barletta

Sac. Michele Schiavone Cappellano del Cimitero di Margherita di Savoia

Sac. Massimo Serio Assistente spirituale diocesano dell'Associazione Medici Cattolici Italiani.