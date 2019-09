Tra bianchi e bollicine: 50 etichette in piazza per "I percorsi del vino"

Ritorna "I percorsi del vino", l'evento che la Pro loco "Quadratum" dedica al nettare di Bacco più gustoso del nostro territorio.

Questa terza edizione, in collaborazione con Ais Svevia, Ipc "Luciano Tandoi" e patrocinata dal Comune di Corato e Unpli Puglia, si rinnova puntando su vini bianchi e bollicine di Puglia, ancor poco conosciuti e valorizzati dai palati più sensibili ché dal grande pubblico, come proposto dal nostro socio Mimmo Di Bartolomeo, anch'egli sommelier e fautore dell'evento.

L'iniziativa, che si terrà sabato 14 settembre in piazza Cesare Battisti, si colloca perfettamente nell'ottica di destagionalizzazione dell'offerta turistico-culturale e si inserisce in un periodo che affascina per la sua attrattiva dal punto di vista eno-gastronomico per la produzione vinicola.

Dunque un viaggio al chiarore della luna tra bianchi e bollicine di Puglia con ben 50 etichette pugliesi selezionate in degustazione a cui accostare con gusto gli abbinamenti proposti da main sponsor dell'edizione 2019 con dei cooking show: Selezione Casillo con i panzerotti caratteristici della nostra tradizione e Granoro con la sua linea "Dedicato" abbinata ai sapori più tipici della nostra terra.

Ecco le cantine che sarà possibile conoscere durante la serata “I Percorsi del Vino”: Torrevento,Terre Carsiche 1939, Pallotta, Spagnoletti Zeuli, Cantina di Ruvo - Crifo, Menhir, L’astore, Tenute Girolamo, Le Vigne di Sammarco, Colli Liburni, Terra Maiorum, Sia, D’araprì, Enotria, Vignuolo, Michele Calò, Taurino, Cantina Sociale Barletta, Cantina San Marzano, Cantine Re Dauno, Cantine 7 Campanili, Cantina Decanto, Cantina Kandea, 60 Passi, Cantine Lanzolla, Giuliani Donato, Cotinone, Cantina Mazzone, Cantine Ariano, Marulli, Petra Cavallo, Asfodelo, Tenute Corallo, Barsento, Cantina Casal Trinità, Cantina I Pastini, Cantina Placido Volpone, Cantina Rivera, Cantina Cardone, Cantina Maglio, Cantina Angelo Caiaffa, Colli Della Murgia, Moranisi, Otto Raggi, Giovanni Aiello, Tenute Montevitolo, Colli Sereno, Masseria Faraona, Tenute Rubino.

“I percorsi del vino” inizierà alle 19 con il workshop “Ignoti e deliziosi: gli esperti raccontano gli spumanti di Puglia”. Interverranno il presidente della Pro loco Quadratum Corato Gerardo Strippoli per i saluti istituzionali, lasciando poi la parola a Betty Mazzina, relatrice Ais, il direttore Ais Bat Svevia Mimmo Balestrucci e la Delegata Marina De Tullio e i sommelier Mimmo Di Bartolomeo e Nunzio Quatela.

Alle 20.30 seguirà in piazza Cesare Battisti apertura del percorso di degustazione vino presso gli stand delle cantine aderenti alla manifestazione. Il ticket di 10 euro comprende servizio area degustazioni vino e area food. Ad allietare l’atmosfera durante la serata ci saranno “I ragazzi per bere”.