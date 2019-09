È il momento di riprendere i libri, mettere lo zaino sulle spalle e tornare in classe. Questa mattina è suonata la prima campanella del nuovo anno scolastico per gli alunni del liceo classico Oriani e dell'istituto professionale Tandoi, pronti a ricominciare le lezioni dopo le vacanze estive.

Lunedì 16 settembre toccherà invece a quasi tutti gli altri studenti coratini: gli istituti comprensivi Battisti-Giovanni XXIII, Tattoli-De Gasperi, Imbriani-Piccarreta e Cifarelli-Santarella, il circolo didattico Fornelli e il liceo artistico Federico II Stupor Mundi.

Ultimi ad entrare in classe saranno gli studenti dell'istituto tecnico Tannoia, il 18 settembre, mentre il liceo scientifico di Ruvo ha cominciato le lezioni già il 10 settembre.

Per due istituti l'anno scolastico inizia anche con un nuovo dirigente. Dal 1° settembre scorso, Maria Rosaria De Simone ha preso il posto di Francesco Catalano (tornato a Ruvo nella scuola Cotugno-Carducci-Giovanni XXIII) alla guida del comprensivo Tattoli-De Gasperi.

Maria Giuseppa Modeo è invece la nuova dirigente del comprensivo Battisti-Giovanni XXIII (su LiveYou il suo saluto alla comunità scolastica), retto lo scorso anno da Rosella Lotito che resta preside del Fornelli.



Gli auguri dell’assessore regionale all'istruzione, Sebastiano Leo, per il nuovo anno scolastico. Gli auguri di Sebastiano Leo, assessore all’istruzione della Regione. “Tra qualche giorno avrà inizio l’anno scolastico che chiude i primi vent’anni del nuovo secolo. Circa 572mila alunni si stanno preparando per tornare tra i banchi delle scuole pugliesi accolti dai dirigenti scolastici, dai docenti e dal personale Ata. A tutti faccio l’augurio di un buon anno scolastico, con la consapevolezza che il sistema scolastico pugliese è un’eccellenza della nostra regione.

Al personale della scuola voglio rivolgere anche un ringraziamento. Dobbiamo a voi se i nostri alunni possono crescere e formarsi con percorsi di qualità, capaci di dare quegli strumenti critici necessari all’evoluzione di cittadini consapevoli. Siamo consapevoli delle difficoltà che devono affrontare quotidianamente per la costante penalizzazione del Mezzogiorno. Il rapporto docente numero di alunni per classe più alto rispetto alle regioni del Nord, il tempo pieno rappresenta ancora una percentuale minima dell’offerta scolastica, tra i docenti e il personale Ata i precari sono in numero rilevante. Con l’insediamento del nuovo Governo riproporrò in Commissione istruzione l’impellenza di dare risposte a problemi ormai troppo datati.

Agli alunni e alle alunne pugliesi, augurando di frequentare la scuola con merito, rivolgo l’auspicio di vivere questi anni coltivando i loro talenti e le loro aspirazioni. Lo studio richiede dedizione e impegno ed è una palestra che insegna il metodo per affrontare la complessità dell’esistenza fatta di bellezza e difficoltà. Voi siete il nostro presente e il nostro futuro, a noi spetta starvi accanto e accompagnarvi nel corso della formazione. Buon anno scolastico».

Scuole a rischio? Il Codacons chiede l'intervento delle Procure. «Il 62% delle scuole ubicate in Puglia richiede interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza». Lo afferma il Codacons che, in occasione della riapertura dell’anno scolastico, lancia l’allarme “scuole sicure”, presentando un esposto alla magistratura locale.

«In base agli ultimi dati disponibili meno del 3% degli edifici scolastici presenti in regione è costruito secondo criteri antisismici» spiega l’associazione. «Appena il 25% delle scuole possiede il certificato di agibilità, mentre la certificazione igienico-sanitaria è presente solo nel 53,6% delle strutture. Il 71% circa degli istituti è dotato di Certificato prevenzione incendi».

Dati per il Codacons del tutto insufficienti a garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico: per tale motivo l’associazione ha deciso di presentare un esposto alle Procure della Repubblica locali, chiedendo di aprire una indagine urgente sul livello di sicurezza degli istituti scolastici della Puglia, disponendo il sequestro e la chiusura di quelle strutture che presentano le più gravi criticità e rappresentano un potenziale rischio per la pubblica incolumità.

Il Codacons ha pubblicato inoltre sul proprio sito internet il modulo attraverso il quale i genitori possono valutare il livello di sicurezza delle scuole frequentate dai propri figli e diffidare l’amministrazione a mettere in sicurezza le strutture a rischio.