​Granoro sarà official partner di Fiorentina Women’s Fc

Sostenere il movimento calcistico femminile in Italia e promuovere la corretta e sana alimentazione anche attraverso lo sport. Con questo intento il Pastificio Granoro legherà il proprio marchio alla Fiorentina Women’s Fc, sezione femminile della ACF Fiorentina e prima squadra italiana ad essere gestita da un Club professionistico di Serie A maschile con l’obiettivo di contribuire alla crescita di questo movimento sportivo riconoscendo quindi valore alle calciatrici, al loro talento e alla loro professionalità.



Granoro sarà Official Partner del Club femminile viola per le prossime due stagioni sportive (il 12 settembre al via i sedicesimi di finale di Uefa Women Champions League, la massima competizione internazionale per club, primo impegno stagionale ufficiale). Una partnership fortemente voluta grazie alla mediazione dell'agenzia Get Sport Media, che già collabora con Granoro per la divisione sport, ed al supporto del Dott. Stefano Pigolotti, che già opera nel calcio femminile.

Una scelta “di cuore”, quella dell’azienda pugliese, che si sposa con i valori che il Club ha saputo trasmettere alle proprie atlete, legati all'amore per la maglia viola ed alla appartenenza alla città ed ai suoi tifosi, per un progetto che va oltre il terreno di gioco e sposa l’idea della Fiorentina di un calcio femminile professionistico.

Cartelli a bordocampo, presenza sul sito web e sui profili social della squadra, partecipazione ad eventi ufficiali di Fiorentina Women’s FC, attivazioni on-demand e B2B opportunities saranno alcune delle attività realizzate nell’ambito della partnership dalla storica azienda pugliese, tra i più importanti pastifici italiani, che da sempre ha l'intento di sostenere l’importanza di praticare sport e la cultura del mangiar sano.

Rafforzare la propria presenza nell’universo sportivo femminile e calcistico in particolare è sicuramente uno degli obiettivi principali che hanno spinto Marina Mastromauro, Amministratore Delegato di Granoro a sposare l’importante progetto del club toscano, che vanta nel proprio palmares uno Scudetto, 2 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana in soli 4 anni dalla sua nascita (2015).

«I recenti mondiali di calcio femminile francesi – spiega Marina Mastromauro - hanno portato alla ribalta uno sport che ha vissuto per troppo tempo nell’anonimato e che ha dimostrato all’Italia e al mondo di saper regalare grandi emozioni e comunica per valori e principi sani che con lo sport è più facile trasmettere. Siamo orgogliosi di poter essere al fianco di una delle realtà sportive italiane più importanti e siamo certi saprà regalare ai suoi sostenitori, agli appassionati di questo sport e a noi momenti di sano divertimento. Faremo la nostra parte per contribuire a dare risonanza al calcio femminile anche nel nostro territorio».

“Siamo felici di accogliere un nuovo componente all’interno della famiglia viola che anno dopo anno diventa sempre più numerosa. Voglio ringraziare Granoro per aver creduto nella Fiorentina femminile, sono certo che il nostro Club e le nostre ragazze sapranno ripagare questa fiducia - queste le parole del Prof. Vincenzo Vergine, Amministratore Delegato della sezione femminile della Fiorentina. - Il rapporto che lega i Partner della Fiorentina femminile alla nostra squadra va ben oltre i termini della tradizionale sponsorizzazione, si tratta di un legame forte e profondo, di un rapporto di reciproco sostegno e collaborazione con l’obiettivo comune di contribuire allo sviluppo del business dei nostri Partner, da un lato, e di supportare lo sviluppo del calcio femminile italiano e la nostra Prima Squadra dall’altro. A breve inizierà una nuova appassionante stagione ed insieme all’Official Partner Granoro vivremo tante emozioni”.

Il Pastificio Granoro fondato nel 1967 da Attilio Mastromauro e oggi sotto la guida di Marina e Daniela Mastromauro, è una realtà che da sempre ha fatto della qualità, della propria produzione e del sostegno al sociale e allo sport la propria scelta etica. Produce 150 formati di pasta che esporta con altri prodotti di qualità in 180 Paesi nel mondo. Nel 2012 ha promosso uno dei più importanti progetti di filiera per la valorizzazione e la sostenibilità del grano duro di alta qualità per la produzione di pasta 100% Puglia. Il progetto Granoro “Dedicato” oggi aggrega più di 250 aziende cerealicole, due aziende di stoccaggio e un molino, tutti rigorosamente situati in Puglia. La Linea Dedicato, Pasta, Condimenti e Legumi è il frutto di un lungo lavoro, un percorso fatto di persone, che condividono idee, visioni, e che lavorano per un obbiettivo comune: valorizzare l’agricoltura Pugliese nota da sempre per l’alta qualità del suo grano, dei pomodori, dell’olio e dei legumi.

Gli sforzi nel ricercare nuove tecnologie produttive, non hanno mai perso di vista il principio cardine di tutta la produzione aziendale: offrire al consumatore prodotti di qualità utilizzando materie prime coltivate in Italia e in Puglia per una alimentazione sana e tracciata dal campo alla tavola.