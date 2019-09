"Io merito", Rotary e Comune premiano gli studenti più bravi

Sabato 14 settembre torna "Io merito", sesta edizione della cerimonia di premiazione delle eccellenze scolastiche. L'iniziativa, organizzata dal Rotary Club di Corato e dal Comune di Corato, si svolgerà alle 18.30 nel chiostro del Palazzo di Città



«Sono invitati a partecipare tutti gli studenti, residenti a Corato, maturati con il massimo dei voti (100 e 100 e lode) nell'anno scolastico 2018/2019 - spiega il presidente del Rotary Club Corato, Antonio Papagni - i quali verranno insigniti di una attestazione di merito ed un assegno di studio messi a disposizione dal Club Rotary e dalla amministrazione comunale».

Interverranno il commissario prefettizio, Paola Schettini; il presidente del Rotary Corato, Antonio Papagni; il direttore del dipartimento Scienze della formazione dell'università di Bari, Giuseppe Elia; Cardenia Casillo, consigliere delegato Fondazione Casillo. Modera Cenzio Di Zanni.



Gli studenti interessati dovranno presentarsi all’Ufficio Pubblica Istruzione, in via Gravina 132, giovedì 12 dalle 16 alle 19 o venerdì 13 dalle 9 alle 12, con un documento di riconoscimento e la documentazione attestante il codice iban per l’accredito dell'assegno.