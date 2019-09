DigithON 2019, premiata la startup coratina Pin Bike

Enorme successo per la quarta edizione di DigithON, la più grande maratona digitale italiana, che anche quest'anno si è tenuta alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie e nel vicino Largo Castello. La startup competition ha visto ospiti oltre 350 giovani imprenditori digitali provenienti da tutta Italia in 4 giorni di eventi, incontri e dibattiti con esperti e ospiti prestigiosi del mondo delle istituzioni, cultura, imprese e informazione.



Oltre al primo premio assoluto di 10mila euro messo a disposizione da Confindustrai Bari e Bat - assegnato alla startup "Mosaic Software" da Padova - sono stati conferiti altri 7 importanti riconoscimenti.

Tra questi, Marcello Finocchiaro, Direttore del Delivery Center di Fincons Group, ha consegnato un premio in denaro alla startup Pin Bike di Corato, il primo sistema certificato antifrode e brevettato per il monitoraggio e il rilascio di benefits a chi utilizza la propria bicicletta in città o viaggia in carpooling.

Dal palco il fondatore della maratona delle idee digitali, il fondatore di DigithON Francesco Boccia, e il Public Policy manager di Google, Diego Ciulli, hanno annunciato l’avvio di una collaborazione tra il DigithON Inventor Lab e la multinazionale americana per un progetto di formazione per le giovani generazioni dell’era digitale.

«Una delle chiavi per cogliere l’opportunità della società digitale – ha detto Diego Ciulli – è la formazione, in particolare quella delle giovani generazioni. Formazione su competenze digitali, educazione civica digitale e lotta al cyberbullismo, formazione digitale per imprese e imprenditori, anche sull'intelligenza artificiale».

I programmi, già sperimentati da Google, grazie alla collaborazione con DigithON, interesseranno in un primo momento gli alunni delle scuole di Bisceglie.