La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

La cena in bianco vince la pioggia, total white in piazza Marconi Copyright: CoratoLive.it

Scongiurato il rischio pioggia, la cena in bianco è andata in scena anche quest'anno, come nella prima edizione del 2014 e poi in quella del 2016, in piazza Marconi, ai piedi del teatro comunale.

La cena in bianco, organizzata gratuitamente da La Centrale delle Idee Donne & Società presieduta da Laura Maldera con il patrocinio del Comune di Corato, è giunta alla sua quinta edizione. Le regole sono sempre le stesse. Presentarsi vestiti di bianco portando con sé tutto l'occorrente per allestire ed imbandire una tavola rigorosamente bianca sin dal pomeriggio. Niente posate e piatti di plastica o carta bensì tovaglia e tovaglioli in tessuto, vetro e ceramica per gli accessori a tavola, portacandele, fiori e centrotavola, menù e segnaposti. A fine cena lasciare tutto in ordine come quando si è arrivati.

«Voglio ringraziare tutti coloro che hanno permesso quest'evento, dalla forza pubblica agli sponsor - ha detto Laura Maldera - Per permettere che quest'evento possa continuare ad essere alla portata di tutti vogliamo che la serata si svolga in allegria, che vi divertiate e che tutti possiate condividere vecchie e nuove amicizie in una grande tavolata». Il lancio dei palloncini e la panolada hanno dato il via alla cena alla quale hanno preso parte tanti coratini che hanno condiviso, per qualche ora, gioia e convivialità.