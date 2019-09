“La storia siamo noi”: ecco il 32esimo Festalfa. Il programma

Anche quest’anno - dall'8 al 15 settembre, avrà luogo il Festalfa Meeting, giunto alla 32esima edizione, come sempre organizzato da don Gino Tarantini e dalla parrocchia di San Domenico.

Il tema è “La storia siamo noi”, titolo di una canzone di Francesco De Gregori tratta dall'album “Scacchi e tarocchi” del 1985.

«La scelta di questo tema è dettata dalla constatazione che non esiste solo la storia dei grandi, degli eroi, oggetto di studio a scuola, ma la storia non è altro da noi, non siamo estranei alla storia» spiega il parroco don Gino Tarantini. «E la storia siamo noi come membri dell’umanità che condividono dignità e valori.

E per chi come noi è cristiano, la storia siamo noi perché il buon Dio ci ha pensato, voluto e amato a uno a uno come suoi figli unici e irripetibili. Bisogna però riconoscere che questa visione non trova ampi consensi e, quindi, impegno a livello personale, dando spazio, facilmente, ad una apatica e comoda rassegnazione. Questo è vero e visibile sia a livello sociale che parrocchiale».

Il programma

Domenica 8 settembre

Ore 17.30: in Piazza Vittorio Emanuele:

Brindisi di apertura

“7° Trofeo Festalfa ”: Gara per giovanissimi FCI , prova unica di campionato provinciale organizzato da Quarat Bike Corato.

Lunedì 9 settembre

Ore 05.00: sul braccio di Trani:

"Voglio svegliare l’aurora”

Spettacolo della natura, canto e brani musicali al violino

... condividendo la colazione.

N.B. In sagrestia è possibile dare adesioni per meglio organizzare il trasporto

Ore 16.30: nel chiostro di San Domenico/Oratorio “Don Bosco”:

torneo di calcio balilla

Quota di partecipazione Euro 5,00 a coppia.

Per le iscrizioni rivolgersi in parrocchia il 5, 6, 7 settembre dalle ore 19.00 alle 21.00

Martedi 10 settembre:

Ore 10.00: in Oratorio, Costrui … amo:

laboratorio per la realizzazione dei giochi del Luna park

Ore 20.00: nel Chiostro Parrocchiale/Oratorio con ingresso da Via C. Poerio, n° 20

La storia siamo noi”

Discoforum sulla canzone di Francesco De Gregori.

Mercoledi 11 settembre:

Ore 10.00: in Oratorio, Costrui … amo:

laboratorio per la realizzazione dei giochi del Luna park

Ore 20.00: “Nu & nu” nel Chiostro Parrocchiale con ingresso da Via C. Poerio, n° 20

Luna Park, panino con salsiccia, in allegra fraternità, con le note musicali di Massimo Leone e Franco Castrigno.

Giovedi 12 settembre:

Ore 20.00: “il mistero di un ministero”

Racconti e testimonianze a cura di Chiara Capozza, Rosanna Balducci, Enza De Ceglia, Giuseppe Tarantini.

Sono graditi, inoltre, interventi spontanei di parrocchiani.

Presenta Cataldo Tandoi.

Venerdi 13 settembre

Ore 19.00: con raduno in Piazza Vittorio Emanuele: Biciclettata … con Evangelii Gaudium

Soste lungo il percorso con il n° 24 di E.G.

Sabato 14 Settembre

Ore 20.00: nel chiostro di San Domenico/ Oratorio “Don Bosco”, con ingresso da Via C. Poerio, n° 20:

“Dare è ricevere”

Recital – testimonianza sul Festalfa di ieri, a Corato e di oggi … a Roma, con Gino Vangi E Marco Zampagli.

Domenica 15 Settembre

Ore 18.30: in San Domenico, Santa Messa

Rendiamo grazie al Signore, facendo memoria del 40° Anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale di don Gino.

Ore 20.00: nel chiostro, convivialità fraterna e brindisi di chiusura benaugurante per la 33a edizione 2020!