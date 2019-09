L'importanza della prevenzione. Tornano le visite mediche di Onda d'urto

Si svolgerà il 21 e 22 settembre nel parco comunale di via Sant’Elia la quarta edizione della Giornata della Prevenzione, organizzata dalla onlus Onda d’urto uniti contro il cancro Corato.

L'iniziativa è nata per incentivare il bisogno di fare prevenzione. Durante la due giorni sarà possibile effettuare numerosi screening medici specialistici: controlli sul sangue (glicemia, colesterolo ed emocromo), visita cardiologica ed ecg, eco tiroide, eco vasi carotidei, eco seno e visita, densitometria, eco addome, visita nutrizionista, urea breath test, visita dermatologica, visita ginecologica, visita urologica, spirometria, esame audiometrico, certificati di sana e robusta costituzione per attività non agonistica, visita psicologica, info point con oncologo e donazione sangue Fratres.

Nelle giornate vi sarà uno spazio dedicato all'ambiente a cura di Evambiente sulle tematiche di inquinamento e rifiuti.

I banchetti per prenotare le visite specialistiche verranno allestiti il 13, 14 e 15 settembre in via Duomo angolo via Roma dalle 18 alle 21.

Per offrire un servizio ottimale e per una gestione serena delle prenotazioni e dello svolgimento delle visite, quest’anno l’associazione onda d’urto Corato ha redatto un preciso regolamento.

Per ogni coupon di screening è richiesto un’oblazione volontaria da dare esclusivamente durante le prenotazioni (i medici e il personale infermieristico agiscono liberamente e gratuitamente, l’oblazione è per sostenere le spese dell’evento di Onda d’urto)

È possibile prenotare solo una visita specialistica a persona, in modo da dare a molti la possibilità di accedere agli screening.

La prenotazione è valida solo con il ritiro del coupon dai banchetti allestiti in via Duomo da Onda d’urto nei giorni 13, 14 e 15 settembre. Eventualmente nei giorni 21 e 22 sarà possibile accedere agli screening se ci saranno altri coupon ancora disponibili fino ad esaurimento.

In caso di maltempo e/o evento straordinario non imputabile all’associazione Onda d’urto, con il ritiro del coupon si è anche consapevoli che non si potrà effettuare la visita specialistica prenotata e il contributo volontario sarà destinato a sostenere le attività sociali di onda d’urto

In caso di mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabilita non si potrà richiedere indietro il contributo volontario e/o richiedere di effettuare un’altra visita specialistica fra quelle disponibili

In caso di impossibilità del medico nel garantire la visita prenotata non si potrà richiedere indietro il contributo volontario, ma sarà indicata una nuova visita screening “adattandosi” fra quelle ancora disponibili.