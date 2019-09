​Piazza Marconi total white, torna la "Cena in bianco"

Piazza Marconi sabato 7 settembre si “fa candida” per la cena più attesa dell’estate, la “Cena in bianco” organizzata da La Centrale delle Idee Donne & Società presieduta da Laura Maldera.

L’iniziativa, totalmente gratuita, da sempre persegue l’obiettivo di valorizzare luoghi di Corato. L’anno scorso, lo ricordiamo, si è svolta nella rinata piazza Di Vagno. Quest’anno invece, come nella prima edizione del 2014 e poi in quella del 2016, torna ad avere il teatro come sfondo.

«Tutti possono partecipare in maniera gratuita – scrivono gli organizzatori - É necessario dare la propria adesione, organizzare i propri preparativi, presentarsi vestiti di bianco portando con sé tutto l'occorrente per allestire ed imbandire una tavola rigorosamente bianca sin dal pomeriggio.

Niente posate e piatti di plastica o carta bensì tovaglia e tovaglioli in tessuto, vetro e ceramica per gli accessori a tavola, portacandele, fiori e centrotavola, menù e segnaposti. Sbizzarritevi ma sempre mantenendo una tavola di tradizione italiana, semplice e carina.

Radunate e avvisate i vostri amici e familiari, passate parola, organizzate la vostra tavola, preparate il vostro menù e i vostri piatti.

Portate con voi soprattutto il consueto garbo e il rispetto degli altri e del posto che ci ospita, tanta simpatia e tanta voglia di conoscere e fare due chiacchiere con i vicini di tavola. Inoltre, l'evento sarà accompagnato da della musica di sottofondo e vi sarà un'area adibita al ballo dove ci si potrà sbizzarrire verso fine cena.

Quando avremo finito di cenare, tutti insieme lasceremo il luogo che ci avrà ospitati così come l'abbiamo trovato, portando via eventuali avanzi, i rifiuti del nostro pic-nic e tutti gli allestimenti nella filosofia e nel rispetto della “regola” che ci siamo dati di rispettare: le 5 grandi "E" di etica, estetica, eleganza, ecologia, educazione».