“Memorial Aldo Sciscioli”, in campo per sostenere le cure di Roberto Torelli

Si scaldano i motori per la quarta edizione del “Memorial Aldo Sciscioli”, l’iniziativa che unisce lo sport e la solidarietà nel ricordo del giovane parrucchiere scomparso a settembre del 2015 a causa di un incidente stradale.



Per il 29 settembre è in programma un triangolare di calcio a sette tra amici, parenti e clienti del salone; il fischio d’inizio è previsto alle 9.30 nel Centro Sportivo San Gerardo (via Castel del monte). In prima linea per l’organizzazione dell’edizione 2019 ci sono Fabrizio Strippoli presidente provinciale dell'associazione Aniep, Rosario Zagaria della Zagaria sport e Vincenzo Lotito del salone “Doppio taglio”.

Dopo il defibrillatore acquistato con l’edizione 2018, quest’anno tutto il ricavato verrà devoluto a favore di Roberto Torelli perché possa continuare le cure mediche di cui ha bisogno. L'adrenomieloneuropatia, la rara malattia neurodegenerativa da cui è affetto Roberto, gli impedisce di condurre una vita normale costringendolo a muoversi esclusivamente con l'uso delle stampelle.

Roberto è in cura presso l'istituto neurologico Carlo Besta di Milano ma vorrebbe affidarsi alle cure del dott. Janson - Muller che opera in una clinica che si trova in Germania, a Edenkoben. Sebbene dalla patologia non si possa guarire del tutto, in questo centro si sta sperimentando una terapia in grado di arginarne gli effetti: due volte all’anno Roberto dovrebbe sottoporsi all’infusione di cellule staminali di agnelli.

Per ogni singola terapia i costi sono notevoli: circa 1100 euro servirebbero per l’infusione; a questa cifra vanno aggiunte le spese di permanenza (intorno ai 700 euro) e quelle di viaggio.

Le donazioni a favore di Roberto Torelli possano essere effettuate anche attraverso il codice Iban IT94J0760105138291259791266. Per ulteriori info è possibile rivolgersi a Vincenzo Lotito (340.7909465) e Rosario Zagaria (331.4406542).