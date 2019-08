Nuovo parroco a San Francesco, lunedì l'immissione canonica di don Mauro Camero

Lunedì 2 settembre alle 20, nell’atrio della parrocchia San Francesco, durante una solenne concelebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, avrà luogo il rito di immissione canonica di don Mauro Camero, con la quale il sacerdote inizierà ufficialmente il suo ministero pastorale di parroco. In caso di avverse condizioni climatiche, la celebrazione si terrà nella Chiesa Matrice.



Don Mauro Camero arriva dalla parrocchia "SS. Matteo e Nicolò" di Bisceglie e torna a Corato dopo essere stati, anni fa, alla guida della chiesa di San Giuseppe. Don Giuseppe Mazzilli, che ha guidato la parrocchia sino a oggi, è invece stato nominato parroco della parrocchia "Sant’Andrea" di Bisceglie.

Don Mauro Camero è nato a Bisceglie il 7 luglio 1968, diplomato presso l’Istituto Magistrale Statale “V. Fornari” di Molfetta nel 1988, ha vissuto il cammino del discernimento vocazionale e la formazione al ministero presbiterale presso il Pontificio Seminario Regionale di Molfetta negli anni 1988-1993. È stato ordinato sacerdote il 29 gennaio 1994, presso la Chiesa di San Giuseppe in Bisceglie, da S. E. Mons. Carmelo Cassati. Ha conseguito il titolo di baccalaureato nel 1993, la licenza in sacra teologia presso l’Istituto Teologico Pugliese di Molfetta nel 2007, il master in Bioetica nel 2010, la licenza in Bioetica presso il Pontificio Ateneo Regina Apostolorum in Roma nel 2013.

In diocesi ha ricoperto i seguenti incarichi: amministratore parrocchiale e poi parroco della Parrocchia S. Giuseppe in Corato da settembre 1997 ad agosto 2006; parroco dell’Abbazia Curata dei SS. Matteo e Nicolò in Bisceglie da settembre 2006 ad agosto 2019; presidente del Capitolo e rettore della Basilica Santuario Concattedrale in Bisceglie da settembre 2006 ad agosto 2019. Attualmente è: direttore spirituale della Commissione e del Coordinamento del Diaconato Permanente da gennaio 2012; direttore dell’Ufficio Pastorale del Tempo Libero, Turismo, Pellegrinaggi e Sport dal luglio 2016.