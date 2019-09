Corridendo 2019, ci siamo. Via alle iscrizioni per la corsa del 15 settembre

Lo scorso anno si presentarono al via in 700. Nel 2019 l'obiettivo è essere ancora di più.



L'associazione di promozione sociale "Il sorriso di Antonio" va nuovamente #dicorsaperlaricerca con la mini maratona non competitiva e la camminata sportiva organizzate per raccogliere fondi e sostenere la ricerca scientifica sui linfomi non Hodgkin.

L'iniziativa si svolgerà domenica 15 settembre alle 9.30, con raduno fissato alle 9 in piazza Cesare Battisti.

In attesa di scoprire i percorsi della settima edizione, è possibile iscriversi nella nuova sede dell'associazione, in via XXIV Maggio, 54, aperta ogni giorno dal lunedì al sabato dalle 18.30 alle 21. Con l'iscrizione, a tutti i partecipanti verrà consegnata la maglietta ufficiale della manifestazione.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 320.7270897 oppure 333.3657860.