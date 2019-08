"Micco in festa", l'8 settembre la seconda edizione

Seconda edizione per "Micco in festa", domenica 8 settembre alle 17 con ingresso gratuito. Ad organizzarla è l'azienda Micco che si occupa di confetture, gelatine e altri generi alimentari. L'iniziativa si terrà proprio all'interno dell'azienda, in strada esterna Bosco Regio Comunale.

Gran successo ha riscosso la precedente edizione organizzata nel giugno 2018 che, con 600 presenze, coinvolse tanti curiosi e appassionati della buona tavola. Ancora oggi l'obiettivo è quello di far conoscere i prodotti locali, lavorati dalle aziende agroalimentari del territorio.

Domenica 8 sarà, infatti, prevista una degustazione di prodotti tipici con musica e animazione a cura di Vittorio Cassinesi. Durante la manifestazione ci sarà una lotteria con in palio un prosciutto San Daniele da 10 kg.