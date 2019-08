Romeo Pedone insegna l’italiano ai messicani: «Nelle mie lezioni non manca "il coratino"»

Insegna l’italiano ai messicani nell'Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico, promuove la cultura meridionale e «il coratino». È l’esperienza lavorativa di Romeo Pedone, un’altra delle giovani menti che ormai diversi anni fa ha fatto le valige ed ha lasciato la città.

Coratino d'origine, messicano d'adozione. Come mai?

«Perché sono stato adottato dalla famiglia della mia fidanzata. Scherzi a parte, mentre svolgevo un tandem linguistico di spagnolo a Padova un amico mi ha informato del fatto che alla “Dante Alighieri” di Città del Messico stessero cercando degli insegnanti di italiano per stranieri. All'inizio sono stato un po' titubante, qualcuno potrebbe considerarmi un pazzo perché ho lasciato un lavoro fisso a Milano. Mi ci sono tuffato pensando di poter ritornare un anno dopo: non avevo previsto la possibilità di innamorarmi di una messicana, oltre che del Messico».

Quale percorso di studi hai fatto?

«Ho conseguito prima la laurea triennale in Comunicazione linguistica e interculturale a Bari con curriculum in Italiano per Stranieri e poi la magistrale alla “Ca' Foscari” di Venezia in Scienze del linguaggio con indirizzo in Glottodidattica, appunto per l’insegnamento delle lingue».

Oggi chi sono i tuoi allievi?

«Non mi piace dirlo ma il divario salariale in Messico è altissimo e chi si può permettere un corso di lingua italiana è sempre gente facoltosa. Per quanto riguarda l'età, essendo scuole private, posso avere un signore di 60 anni e uno studente di 16 nella stessa classe. In genere si iscrive gente che vuole studiare la lingua per svariati motivi: origini italiane, passione per la cultura italiana nata dopo aver fatto un viaggio nel nostro Paese, per la somiglianza dell'italiano con lo spagnolo, perché il marito, moglie, fidanzato/a sono italiani, e via dicendo. Ognuno ha una motivazione tutta sua, di fatto c’è grande interesse».

La tua giornata tipo?

«Su e giù tra i mezzi di trasporto. In genere ogni semestre ha un orario diverso; capita che alcuni giorni debba alzarmi molto presto mentre in altri ho lezioni pomeridiane. A quelle aggiungo le lezioni private e mi dedico ad altre attività con la mia fidanzata. Uso molto la bicicletta anche in questo traffico infernale e cerco sempre di esplorare nuove zone con la dovuta cautela. Mi piacciono molto i mercati, sono molto folkloristici, ci vado ogni volta che posso».

Com'è il Messico?

«Ricchissimo di storia e di cultura. Il Messico è stato la culla delle civiltà più progredite di tutta l'America, come gli Azteca e i Maya; ha delle tradizioni antichissime e una cucina molto variegata (anche se mancano la mozzarella e le cime di rape): grazie al Messico abbiamo i pomodori, il cioccolato, l'avocado e i fichi d'India (Tenochtitlan, antico nome di Città del Messico significa proprio "terra dove abbonda la "tuna", il fico d'India).

Città del Messico potrei definirla una nazione a sé stante inglobando un conglomerato urbano di circa 23 milioni di abitanti ed essendo molto cangiante da quartiere a quartiere. Il Paese intero ha una varietà immensa di paesaggi e un mare spettacolare con tutto il dovuto rispetto per il Salento (che si salva non avendo ancora gli hotel sulla spiaggia come Cancun o Acapulco). Ci sono davvero tanti siti archeologici anche nella stessa città, si può imparare molto dalla storia del Messico: è la città con più musei al mondo.

L'unica pecca è l'insicurezza, unita al classismo tra i messicani e all'inquinamento della città. Malgrado ciò il Messico è coloratissimo, vivo e con tanta musica per le strade, le piazze e i mercati».

Quanto tempo pensi di restare lì?

«Il prossimo anno mi sposo e quindi forse per un altro po'. Vedremo... Intanto non escludiamo mai la possibilità di ritornare a Corato. A Corato c'è la mia famiglia, i miei amici e c’è la “lingua coratina” che ahimè si sta perdendo a causa di una mancata identità locale e forse di snobismo. Se dovessi tornare in Italia ritornerei nel mio paese d’origine, lasciare il Messico per andare a vivere in una città dove non conosco nessuno non avrebbe senso».

Corato da lì "come appare"?

«Un’oasi di tranquillità, a parte il fatto che a Corato c'è sempre il mio focolare e ci sono i miei amici. Passare da una megalopoli di 23 milioni a una cittadina di quasi 50mila abitanti è abbastanza impattante.

A Città del Messico mi manca poter uscire dalla città in cinque minuti e godere del silenzio della campagna o del mare. A Corato ho visto che questo non viene valorizzato da tutti, spesso viene visto come qualcosa di scontato; io ritengo invece che il paesaggio che offre la Murgia sia qualcosa di incredibile. Peccato che ultimamente sto vedendo tanta immondizia tra le campagne. Mi manca anche il fatto di incontrare gli amici in centro o di potermi ritirare a qualsiasi ora del giorno o della notte senza alcun problema. E poi vogliamo parlare del traffico? Quello di Corato non è assolutamente niente se paragonato a quello di Città del Messico».

Parli mai di Corato durante le tue lezioni?

«Certo! C’e un aneddoto che ne è la prova: ho insegnato le direzioni utilizzando una mappa di Corato e con un invito ad andare a una gelateria coratina ho conquistato quella che adesso è la mia ragazza».