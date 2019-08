sancataldolive, ha vinto la foto di Francesco Lops: «Dono la cena a chi non può permettersela»

A volte ci vuole poco per passare dalla passione per la fotografia alla solidarietà. Per esempio può bastare partecipare ad un contest fotografico, vincere e decidere di donare il premio ricevuto a chi ne ha più bisogno.

È così che ha fatto Francesco Lops, un giovane coratino che di foto alla festa patronale ne aveva scattate tante e, tra tutte, ha scelto quella con cui poi ha vinto il contest #sancataldolive organizzato da CoratoLive.it in occasione delle festa patronale. Grazie ai 792 like totalizzati si è aggiudicato una cena al ristorante Acquolina.

Dopo essersi diplomato con 100 all’Istituto tecnico “Tannoia” di Corato, Francesco è stato assunto come ragioniere in una concessionaria di veicoli industriali Volvo. «È stato grazie al mio lavoro che, oltre a crescere professionalmente, ho avuto la possibilità di investire dei risparmi in attrezzature fotografiche - commenta - Ho iniziato soltanto quattro mesi fa per passione e soprattutto per coltivare un hobby dopo il lavoro».

Di foto alla festa patronale ne hai scattate tante, le abbiamo viste sul tuo profilo Instagram. Perché hai scelto di partecipare con questa?

«Ho scelto questa foto perché rende “l’essenziale invisibile agli occhi”, non a caso la intitolerei così. È stata scattata con una lunga esposizione, con i nostri occhi non avremmo mai catturato un’immagine così fantastica nella notte della nostra festa patronale».

Cosa ricordi del momento in cui l’hai scattata?

«Ricordo la voglia di scattare qualcosa che fosse all’altezza del concorso, che potesse stupire tutti per ciò che la fotografia è in grado di rappresentare. Devo ringraziare la mia ragazza per quello scatto e per questo risultato: e lei che mi stimola a cercare di ottenere sempre il meglio dalle cose che faccio».

Porterai lei a cena?

«No, ho deciso di donare la cena ad una coppia bisognosa. Per loro magari una sera al ristorante sarà un lusso, così come per me lo è stato avere un’attrezzatura fotografica particolare. Nella vita ho imparato che i sacrifici, prima o poi, vengono ripagati. In fondo devo la mia vittoria a tutte le persone che hanno speso del tempo per lasciare un "mi piace" sotto la mia foto, per questo vorrei far felice qualcuno così come altri hanno fatto felice me».