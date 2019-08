Quattro amiche in bicicletta da Pavia a Corato. Oggi l'arrivo in città

A collegare Sartirana Lomellina, poco più di mille abitanti in provincia di Pavia, e Corato ci sono di mezzo moglie e marito e un lungo viaggio in bicicletta. La signora Cristina Carbone ha scelto la nostra cittadina come meta per il terzo cicloviaggio in compagnia di tre amiche dai 55 ai 63 anni: Luisa Dallera, Giuliana Burrini e Tiziana Micone.

Perché proprio Corato? Qui vive tutta la famiglia del marito di Cristina. Quale miglior opportunità per macinare chilometri in bici, dopo quelli che hanno portato le quattro signore lombarde nel nord della Francia, a Blainsville sur-Orne e in Olanda?

Sono partite il 10 agosto da Sartirana, piccolo trasferimento a Faenza e di lì giù, sono scivolate lungo la costa adriatica, dalla Romagna al Gargano.

Il viaggio è servito anche per testare la ciclovia Adriatica, 1684 km da Muggia a Leuca. «Una via non ancora completamente a misura di cicloturisti» spiegano nel gruppo Facebook Lomellanda 02, che raccoglie fotografie e storie delle loro avventure.

Dopo essersi lasciate alle spalle Rodi Garganico, ieri sono arrivate a Margherita di Savoia e questa mattina sono montate di nuovo sulla bici in direzione Corato dove arriveranno in giornata. In tutto hanno percorso 700 km, con tappe di 70 km in media. «Porteremo laddove sarà possibile la filosofia del nostro viaggio: un turismo lento e pacifico; curioso di nuovi luoghi e di nuove persone».

Le tappe



1) Sartirana – Voghera e da qui in treno fino a Faenza (RA);

2) Faenza – Miramare 78 Km

3) Miramare – Senigallia 75 Km

4) Senigallia – Civitanova Marche 78 Km

5) Civitanova Marche – Scerne di Pineto 85 Km

6) Scerne di Pineto – Fossacesia 75 Km

7) Fossacesia – Termoli 57 Km

8) Termoli – Capoiale 65 Km

9) Capoiale – Vieste 54Km

10) Vieste – Mattinata 52 Km

11) Mattinata – Margherita di Savoia 65 Km

12) Margherita di Savoia – Corato 55 Km