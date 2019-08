Luci colorate, centinaia di migliaia di lampadine, la statua lignea e il busto argenteo del Santo, la "macchina" di San Cataldo, i palloncini e i fuochi di artificio. Sono "i protagonisti" dei 19 scatti in gara per il contest fotografico #sancataldolive organizzato da CoratoLive.it.

Ogni concorrente ha potuto partecipare con un singolo scatto, inviandolo tramite Whatsapp al numero 389 217 0180 oppure pubblicandolo sul proprio profilo Instagram con l'hashtag #sancataldolive e taggando la pagina CoratoLive.it.

Questa mattina pubblicheremo le foto sulla nostra pagina facebook, tutte contemporaneamente in un unico album. Poi sarà possibile votarle solo utilizzando il like fino alle 12 del 23 agosto. Le dieci foto che avranno totalizzato il maggior numero di like andranno in finale e saranno pubblicate sul profilo Instagram di CoratoLive.it dove potranno essere votate entro le 12 del 26 agosto. Subito dopo basterà guardare il numero dei like per capire quale foto si sarà aggiudicata il premio, ovvero la cena per due offerta dal ristorante “Acquolina”.



Per essere aggiornati sulla pubblicazione e sull'andamento delle votazioni basterà seguire entrambe le pagine social di CoratoLive.it