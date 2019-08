L'ultimo caracollare della statua lignea di San Cataldo verso chiesa Matrice chiude il rito religioso ma non gli eventi collegati alla festa patronale. Questa sera per il fuori programma di San Cataldo, in piazza Di Vagno saliranno sul palco tre gruppi coratini, giovanissimi Shades, i Paracadutisti in borghese di Giuseppe Nocella e i Guernica di Federico De Sario.

Dopo la messa celebrata nel chiostro del Palazzo di Città, la statua di San Cataldo è tornata nella chiesa Matrice dove verrà ospitata fino al prossimo anno. Prima dell'avvio della processione ha preso la parola il sindaco, Pasquale D'Introno, alla sua prima festa con la fascia tricolore indosso. «Questi giorni il palazzo ha ospitato e custodito l'antica statua lignea - ha detto il primo cittadino - dove per tanti secoli i coratini hanno chiesto aiuto e grazie. Una comunità che torna a chiedere al santo protezione per il lavoro, i deboli, i giovani, tutti. Come sindaco m'impegnerò per questo, m'impegnerò unitamente a chi condividerà con me questo percorso politico affinchè San Cataldo torni a rappresentare l'unità della città. Vi chiedo una presenza continua e assidua e il rispetto del prossimo e dei valori fondanti della comunità».

Dopo la processione, in piazza Cesare Battisti, si sono esibiti "I bambini di Vasco", nota cover band del rocker romagnolo.

Da non perdere le informazioni, la storia e le curiosità sulla festa patronale contenute nello speciale San Cataldo pubblicato da LiveNetwork e scaricabile cliccando qui.



Il programma della festa

Martedì 20 agosto

Ore 19,00 Chiesa Matrice: S. Messa di ringraziamento. Invito a partecipare: Deputazione maggiore San Cataldo, amministrazione comunale, consiglio comunale, confraternite, associazioni, comunità cittadina.

Ore 20,30 piazza C. Battisti: estrazione lotteria di San Cataldo.