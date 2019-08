Dopo la statua lignea, la domenica è dedicata alla processione del busto argenteo che, come ogni anno è sfilato lungo le vie del centro. Presente il vescovo D'Ascenzo che ha presenziato anche alla messa solenne della mattina.

Il corteo, seguito da Pasquale D'Introno e dalla sua giunta, è stato accompagnato dalla banda "Biagio Abbate - Città di Bisceglie" diretta dal maestro Benedetto Grillo, che si è esibita più tardi anche in piazza Cesare Battisti. Come di consuetudine la serata dedicata alla festa è stata chiusa dai fuochi d'artificio in stazione.

Questa sera la statua lignea farà ritorno in chiesa Matrice.

Il video della messa





Il video della processione





Ricordiamo che per tutte le giornate della festa sarà in vigore l'ordinanza che vieta la vendita di bevande in bottiglia e lattine nel centro storico e dintorni.

Il programma della festa

Lunedì 19 agosto



Ore 08,00 Lancio di mortaretti.

Ore 09,00 Chiostro Palazzo di città: S. Messa.

Ore 19,00 Chiostro Palazzo di città: S. Messa.

Ore 20,00 Rientro della statua lignea del Santo patrono in chiesa Matrice. La processione sarà presieduta dal vicario zonale don Giuseppe Lobascio con la partecipazione della Deputazione maggiore e delle confraternite.

A seguire in piazza Di Vagno, spettacolo musicale a cura della cover band “Bambini di Vasco”.

Martedì 20 agosto

Ore 19,00 Chiesa Matrice: S. Messa di ringraziamento. Invito a partecipare: Deputazione maggiore San Cataldo, amministrazione comunale, consiglio comunale, confraternite, associazioni, comunità cittadina.

Ore 20,30 piazza C. Battisti: estrazione lotteria di San Cataldo.