Il sindaco: «La comunità si ritrova unita nel nome del patrono»

Il messaggio del sindaco D'Introno in occasione della festa patronale.

«Nei giorni 17, 18 e 19 agosto si rinnovano i festeggiamenti in onore del nostro Santo Patrono Cataldo. In Lui si ritrova unita la Comunità, accogliendo al suo interno anche quanti ritornano per trascorrere con le famiglie e gli amici alcuni giorni di spensieratezza in questo periodo estivo.

Durante la festa emergono i tratti distinti della nostra Corato rappresentati dalle luminarie che addobbano il corso cittadino ed il Palazzo di Città, così come le barche di "Santa Maria" sospese in bella mostra lungo le vie del centro antico. Alle processioni in onore del Santo partecipano le antiche Confraternite con i loro abiti distintivi.

La presenza della statua lignea all'interno del Palazzo San Cataldo integra nel rito religioso gli attuali aspetti sociali, culturali e storici della nostra bella cittadina. Gli eventi culturali a contorno della festa, come la 51^ edizione del Premio "Il Pendio" e le manifestazioni promosse dalle varie Associazioni, esprimono la voglia di stare insieme ed evidenziano il carattere fortemente orientato alla operosità ed al bello della nostra gente.

Ringrazio a tal fine la Deputazione Maggiore di San Cataldo per l'impegno profuso nell'organizzazione della festa e tutti i cittadini che con le loro idee ed attività hanno partecipato a realizzare questo momento di gioia. A nome mio, della Giunta e dell'intero Consiglio Comunale auspico di vivere questi giorni con spirito di unione e di solidarietà in favore dei più deboli, nel rispetto del prossimo e del bene comune, affidando a San Cataldo il futuro della Città e dei suoi abitanti».