Il cuore dei coratini batte per San Cataldo. Da oggi la tre giorni di festa

Scatta oggi la tre giorni in onore di San Cataldo che chiama a raccolta cittadini e "forestieri". A segnare l'avvio dei festeggiamenti è come sempre il fragore dei mortaretti, pronti a farsi sentire già alle 8 di questa mattina.

Secondo il programma religioso, questa sera dopo la messa delle 19 la statua in legno di San Cataldo sarà portata in processione dalla Chiesa Matrice fino al chiostro del Palazzo di città. Qui il simulacro verrà accolto dal sindaco e posizionato su un altare dove resterà fino a lunedì per la venerazione dei fedeli.

Domenica alle 10.30 in Chiesa Matrice si terrà invece una messa solenne celebrata dal vescovo. La sera alle 20 il busto argenteo del Santo sarà poi portato in processione lungo il corso cittadino. Per la prima volta sia la messa che la processione verranno trasmesse in diretta sul sito www.sancataldocorato.it, ma anche su www.coratolive.it, sulla pagina facebook del giornale e sul canale 90 del digitale terrestre.

Lunedì alle 20, infine, la statua lignea farà il suo ritorno in processione nella Chiesa Matrice.

Passando alla festa popolare, invece, domenica a mezzanotte spazio al consueto spettacolo pirotecnico nei pressi della stazione ferroviaria. Lunedì, invece, intorno alle 21 in piazza Di Vagno si terrà il concerto della cover band “Bambini di Vasco”. Martedì, sempre in piazza di Vagno, si esibiranno infine alcune band emergenti coratine.

Ricordiamo che per tutte le giornate della festa sareà in vigore l'ordinanza che vieta la vendita di bevande in bottiglia e lattine nel centro storico e dintorni.

Tra le attività collaterali è da segnalare l'iniziativa Pedalando con i Santi, biciclettata organizzata dal circolo coratino di Legambiente che partirà alle 8 di domenica dalla parrocchia Maria SS.Incoronata.

Il messaggio del sindaco D'Introno. «Nei giorni 17, 18 e 19 agosto si rinnovano i festeggiamenti in onore del nostro Santo Patrono Cataldo. In Lui si ritrova unita la Comunità, accogliendo al suo interno anche quanti ritornano per trascorrere con le famiglie e gli amici alcuni giorni di spensieratezza in questo periodo estivo. Durante la festa emergono i tratti distinti della nostra Corato rappresentati dalle luminarie che addobbano il corso cittadino ed il Palazzo di Città, così come le barche di "Santa Maria" sospese in bella mostra lungo le vie del centro antico. Alle processioni in onore del Santo partecipano le antiche Confraternite con i loro abiti distintivi.

La presenza della statua lignea all'interno del Palazzo San Cataldo integra nel rito religioso gli attuali aspetti sociali, culturali e storici della nostra bella cittadina. Gli eventi culturali a contorno della festa, come la 51^ edizione del Premio "Il Pendio" e le manifestazioni promosse dalle varie Associazioni, esprimono la voglia di stare insieme ed evidenziano il carattere fortemente orientato alla operosità ed al bello della nostra gente. Ringrazio a tal fine la Deputazione Maggiore di San Cataldo per l'impegno profuso nell'organizzazione della festa e tutti i cittadini che con le loro idee ed attività hanno partecipato a realizzare questo momento di gioia. A nome mio, della Giunta e dell'intero Consiglio Comunale auspico di vivere questi giorni con spirito di unione e di solidarietà in favore dei più deboli, nel rispetto del prossimo e del bene comune, affidando a San Cataldo il futuro della Città e dei suoi abitanti».

Il programma della festa

Sabato 17 agosto

Ore 08,00 Inizio festeggiamenti. Lancio di mortaretti.

Ore 19,00 Chiesa Matrice: S. Messa.

Ore 20,00 L’artistica statua lignea del Santo Patrono sarà portata in processione dalla chiesa Matrice al chiostro del Palazzo di Città (Palazzo San Cataldo) dove rimarrà alla venerazione dei fedeli per tutto il periodo dei festeggiamenti. La processione sarà presieduta dal vicario zonale don Giuseppe Lobascio e sarà accompagnata dalla Deputazione Maggiore e dalle Confraternite. All’arrivo in piazza Marconi, la statua del Santo Patrono sarà accolta dal sindaco della città di Corato.

A seguire in piazza Cesare Battisti: Storico Premiato Gran Concerto Bandistico “Biagio Abbate - Città di Bisceglie” diretto dal M° Benedetto Grillo.

Domenica 18 agosto

Ore 07,30 “Pedalando con i Santi” raduno in piazza C. Battisti.

Ore 08,00 Lancio di mortaretti.

Ore 10,30 Chiesa Matrice: Solenne Concelebrazione presieduta da S. E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, arcivescovo della diocesi, con la partecipazione del Rev.mo Capitolo, delle autorità civili e militari, della Deputazione maggiore, delle confraternite e associazioni religiose.

Ore 11,30 La Banda si esibirà a piè fermo in piazza Di Vagno. Chiesa Matrice: Santa Messa.

Ore 19,00 II Concerto Bandistico Città di Bisceglie girerà per le vie della città.

Ore 20,00 L’artistico busto argenteo del Santo Patrono sarà portato in processione lungo il corso cittadino. La processione presieduta dall’arcivescovo, dal reverendissimo capitolo, dalle autorità civili e militari, dalla Deputazione maggiore, dalle confraternite e associazioni religiose.

A seguire in piazza Cesare Battisti: Storico Premiato Gran Concerto Bandistico “Biagio Abbate - Città di Bisceglie” diretto dal M° Benedetto Grillo.

Ore 24,00 Grandioso spettacolo pirotecnico a cura della ditta “Pirofantasy” presso stazione ferroviaria.

Lunedì 19 agosto

Ore 08,00 Lancio di mortaretti.

Ore 09,00 Chiostro Palazzo di città: S. Messa.

Ore 19,00 Chiostro Palazzo di città: S. Messa.

Ore 20,00 Rientro della statua lignea del Santo patrono in chiesa Matrice. La processione sarà presieduta dal vicario zonale don Giuseppe Lobascio con la partecipazione della Deputazione maggiore e delle confraternite.

A seguire in piazza Di Vagno, spettacolo musicale a cura della cover band “Bambini di Vasco”.

Martedì 20 agosto

Ore 19,00 Chiesa Matrice: S. Messa di ringraziamento. Invito a partecipare: Deputazione maggiore San Cataldo, amministrazione comunale, consiglio comunale, confraternite, associazioni, comunità cittadina.

Ore 20,30 piazza C. Battisti: estrazione lotteria di San Cataldo.