sancataldolive, al via il contest che premia le foto dei lettori

Quest’anno sarà CoratoLive.it a premiare la foto più bella scattata “a San Cataldo”. Insieme alla festa patronale parte infatti un contest dedicato alle foto dei lettori. Un regolamento semplice e snello che punta a raccogliere il maggior numero possibile di scatti.



Come partecipare è presto detto. È sufficiente scattare una foto durante i giorni della festa dedicata al Santo Patrono e pubblicala sul proprio profilo Instagram con l'hashtag #sancataldolive e citando la pagina CoratoLive.it. Chi non è iscritto ad Instagram, può inviare l'immagine tramite whatsapp al numero 389 217 0180 specificando il proprio nome. Le foto dovranno essere pubblicate e/o inviate entro le 23.59 di lunedì 19 agosto.

CoratoLive.it pubblicherà le foto sulla propria pagina facebook, tutte contemporaneamente in un unico album. Poi sarà possibile votarle solo utilizzando il like. Le dieci foto che avranno totalizzato il maggior numero di like andranno in finale: saranno pubblicate sul profilo instagram di CoratoLive.it per essere “giudicate” dal popolo dei social. La foto più votata si aggiudicherà il premio in palio, una cena per due offerta da ristorante “Acquolina”.