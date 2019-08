Questa mattina il centro di formazione Gifes e la Misericordia hanno donato alla città un nuovo totem defibrillatore, posizionato su corso Mazzini, a ridosso di piazza Cesare Battisti. È il 37esimo in città e tutto è partito da un progetto di defibrillazione pubblica chiamato Pad, Battiti per la città. Hanno partecipato all'inaugurazione Benedetto Roselli in rappresentanza dell'amministrazione comunale, il vicario zonale don Peppino Lobascio, il comandante della Polizia locale Paolo Milillo, il vice Giuseppe Loiodice e il referente CdF Irc "Gifes" Domenico Varesano.

«Siamo partiti per gioco nel 2014 - racconta Domenico Varesano, referente CdF Irc "Gifes" - con dimostrazioni e manifestazioni pubbliche. Quell'anno in città c'erano appena due defibrillatori, di cui uno non funzionante. Da allora la crescita è stata esponenziale e siamo arrivati, con questo, a 37 defibrillatori tra quelli pubblici e privati, interni ed esterni. A settembre ne inaugureremo un altro vicino al vecchio liceo».

Per finanziare l'acquisto del defibrillatore sono stati utilizzati sia i fondi raccolti in collaborazione con la Misericordia, grazie alla vendita di shoppers tnt (tessuto non tessuto), sia quelli ricevuti da privati. Quello che si trova vicino al vecchio liceo, invece, fu acquistato dalla SixT nel 2017 e sarà installato grazie a sforzi e sacrifici.

«L'obiettivo di questi defibrillatori - continua Varesano - è quello di ritardare i danni celebrali a seguito di un attacco di cuore. Creare quindi una rete di primi soccorritori (first responder) che agiscano in attesa dell'arrivo dell'ambulanza per salvare quante più vite possibili». Per questo motivo molti esercenti della zona sono stati coinvolti in attività di formazione.

Per conoscere la posizione di ogni singolo defibrillatore è possibile scaricare un'applicazione gratuita per dispositivi Android e IoS, DAEdove. Inoltre è stata stretta una collaborazione con la società cartografica Geoplan che ha mappato i Dae sia su carta che online.