È Ferragosto, ed eccole, immancabili, le barche di Santa Maria che adornano le vie del centro storico, da via San Benedetto fino a piazza Sedile con due "ospiti" d'eccezione anche in via Carmine. Come ogni anno la Pro Loco Quadratum ha indetto un concorso al quale prenderanno parte nove barche (qui il regolamento).

Le barche saranno esposte dal 13 al 21 di agosto e saranno valutati da una speciale commissione che ne decreterà il vincitore. Al primo classificato sarà assegnato un premio di 300 euro; al secondo classificato, un premio di 150 euro, al terzo classificato, un premio di 100 euro.

L'origine delle barche di Santa Maria è molto dibattuto. C'è chi ritiene possa collegarsi alla definizione di "Maria traghettatrice di anime", altri invece fanno risalire l'esposizione dei manufatti ad una vecchia tradizione cristiana che voleva i fedeli disegnare una barca stilizzata sullo stipite della porta per affermare la propria cristianità. Qualcuno invece sostiene che fosse un ringraziamento per le traversate oceaniche dei nostri emigranti, giunti in porto sani e salvi.