Vivere In, due incontri per prepararsi all'Assunzione della Vergine Maria

In preparazione alla solennità dell'Assunzione della Vergine Maria in cielo, il movimento di spiritualità "Vivere In" insieme alla zona pastorale San Cataldo e in collaborazione con la Pro loco "Quadratum" organizza due incontri di riflessione e preghiera.

I due momenti si terranno oggi, martedì 13 agosto, alle 20 preghiera sul tema "Accompagna, Madre, il creato intero verso il compimento del disegno di Dio" e mercoledì 14 agosto alle 19, quando si terrà la veglia vigiliare dell'Assunzione e celebrazione eucaristica.

Le iniziative, patrocinate dal Comune di Corato, si svolgeranno nella Chiesa Matrice - la cui denominazione per esteso in realtà è Duomo di Santa Maria Maggiore - a conferma dell'altare maggiore rappresentante l'Assunzione della Vergine Maria al cielo, e saranno presiedute dal vicario episcopale don Giuseppe Lobascio.

«Meditando su questo su questa Solennità, molto cara nel suo significato profondo al Movimento "Vivere In" - ricordano gli organizzatori - il nostro amato fondatore don Nicola Giordano sottolineava come: "Tutto il vivere è proteso verso il divenire continuo e l'umanità vive l'attesa della totale trasformazione in "cieli e terra nuova". Vivere In vede in Maria Santissima glorificata il segno vivo della Sacralità Cosmica. Tutto l'universo ha un destino di liberazione da ogni caducità: noi viviamo questa attesa con fiducia e cerchiamo di pregare e operare perché si riveli nella storia e si compia il progetto di Dio"».