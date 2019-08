Ad agosto chiuso lo sportello Cup dell'ospedaletto

Lo sportello Cup del Poliambulatorio di viale Ettore Fieramosca, noto anchr come "ospedaletto", resterà chiuso per tutto il mese di agosto.



A stabilirlo è una nota del Distretto Socio Sanitario N.2 (Terlizzi-Ruvo-Corato).

Per il pagamento dei ticket sanitari, quindi, l'utenza dovrà per forza di cose rivolgersi agli Sportelli Cup dell'ospedale "Umberto I", in via Ruvo.

Per le prenotazioni di visite ed esami, invece, è possibile recarsi anche nelle farmacie della città.