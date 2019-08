Festa patronale, il 9 agosto la presentazione del programma

Torna anche quest’anno la festa di San Cataldo, prevista per i giorni 17-18-19 agosto. Un’edizione ricca di sorprese fortemente volute dalla Deputazione Maggiore. «I festeggiamenti del santo patrono sono un appuntamento fondamentale per la città – sottolinea il presidente Michele De Lucia, eletto lo scorso febbraio – per quest’anno abbiamo pensato a una serie di iniziative per coinvolgere ancora di più la comunità coratina, come ad esempio il ritorno della lotteria di San Cataldo, un modo per sentirci tutti partecipi della festa».

Tutte le novità del programma della festa patronale saranno presentate in una conferenza stampa prevista per venerdì 9 agosto alle 19.30 presso la sala verde del Comune di Corato. Interverranno il vescovo, mons. Leonardo D’Ascenzo, il sindaco Pasquale D’Introno, il vicario zonale don Giuseppe Lobascio, il presidente della Deputazione Michele De Lucia.

Moderatore della serata sarà il giornalista Vincenzo Pastore.