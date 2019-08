“Scatti d’Olio”, il concorso fotografico che celebra l’oro verde

Al via la quarta edizione del concorso fotografico “Scatti d’Olio” promosso ed organizzato dalla Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte, curato ed ideato da Angela Ciciriello. Il concorso finalizzato alla valorizzazione dell’Oro Verde è aperto a tutti, fotografi professionisti, appassionati di fotografia e territorio, e a tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco.



Per partecipare basterà armarsi di macchina fotografica e "seguire le tracce" dell’olio extravergine d'oliva in tutte le sue declinazioni e sfaccettature, compresa la pianta dalla quale viene estratto (l’olivo ed i cicli di vita che ad esso appartengono), i suoi utilizzi in cucina ed i territori in cui cresce.

Come partecipare

I partecipanti non dovranno far altro che inviare una o più foto (fino ad un massimo di tre per autore) che valorizzino l’olio e/o l’ulivo in o più dei seguenti ambiti: cucina, paesaggio, arte/architettura, ruralità ed inviarle tramite messaggio di posta privata attraverso il canale Facebook alla pagina ufficiale della Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte o tramite email all’indirizzo info@stradaoliocasteldelmonte.it indicando nome e cognome dell’autore e titolo dell’opera entro e non oltre il 26 agosto 2019.

I premi

Il 28 agosto 2019 tutti i partecipanti saranno ospiti della cooperativa Terra Maiorum di Corato dove si terrà la premiazione dei primi tre classificati che si aggiudicheranno: uno smart-box per il primo classificato, mentre cene e pranzi nei migliori ristoranti del territorio, tra cui i ristoranti stellati Umami e Quintessenza, in palio per il secondo e terzo classificato. Inoltre per il premio "Menzione Speciale" prodotti gastronomici e cosmetici, tutti rigorosamente a base di olio extravergine di oliva.

I luoghi di scatti

Novità di questa edizione è l'inserimento de "I luoghi di Scatti": sarà possibile quindi scattare dove si vuole o scegliere come location del set fotografico una delle aziende socie della Strada che mettono a disposizione, previo appuntamento, la propria struttura, gli uliveti, l'olio, e tutto ciò che si ha voglia di fotografare.

La partecipazione al concorso è gratuita. Il contest fotografico è inserito nella più ampia manifestazione denominata “Sogni nelle Notti di Mezza Estate” promossa dalla Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte. Sulla pagina Fb Strada dell'olio Extravergine Castel del Monte e sul sito www.stradaoliocasteldelmonte.it è disponibile il regolamento del concorso. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Associazione Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte, email: info@stradaoliocasteldelmonte.it, referente iniziativa Angela Ciciriello 392/6948919.