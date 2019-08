Associazione Pendolari Corato: «Chiediamo l'apertura della nuova Fermata "Corato Sud"»

Per sollecitare l'apertura della nuova Fermata " Corato Sud", nel quartiere Bracco. È con questo obiettivo che l’associazione “Pendolari Corato” ha inviato una missiva al Sindaco di Corato e alla Ferrotramviaria spa.



«Con la presente – si legge nella lettera - sollecitiamo con urgenza la riapertura della nuova Fermata Corato-Sud, a ridosso dell'Ospedale Cittadino. Sono diversi i pendolari dei paesi limitrofi, tra infermieri e operatori socio sanitari, che ci hanno contattato in merito alla questione: poter utilizzare il treno per recarsi all'Ospedale Coratino dove prestano il proprio lavoro fermandosi alla nuova fermata che sembrerebbe già ultimata da tempo e mai aperta.

A nostro avviso sarebbe davvero importante e necessaria non solo per i pendolari-dipendenti dell'Ospedale di Corato che arrivano dai paesi limitrofi, ma anche per chi vorrebbe raggiungere il nosocomio in treno per sottoporsi ad una visita specialistica, per assistere un parente/conoscente ricoverato o altro.

Tutto questo perché, con il nuovo riordino ospedaliero regionale, gli ospedali dei paesi limitrofi (Bitonto, Terlizzi e Ruvo di Puglia) sono stati declassati, e a quanto pare, a breve, l'Ospedale di Corato sarà di primo livello».