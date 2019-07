“Nica” al fianco di YouAid, all’opera per una nuova scuola in Congo Copyright: n.c.

Oggi è il compleanno di Nica, l'acronimo di "Noi Insieme Costruiamo Amore" ma anche il diminutivo di Nicoletta Turturo, vittima - come tanti altri nel nostro territorio - del "male del secolo", con un travagliato percorso oncologico. Come ogni compleanno che si rispetti anche questo ha il suo regalo, un dono che permette di regalare un sorriso a chi ne ha bisogno.



«Una precedente tappa – scrivono dall’associazione Nica - ci aveva permesso di adottare dei clown-terapisti di "In compagnia del sorriso" per i reparti pediatrici ed oncologici del territorio grazie a delle donazioni spontanee. Supportati dalla Pro Loco "Quadratum", partner di sempre, questa volta abbiamo ha deciso di devolvere 200 euro al progetto di YouAid per la costruzione di una scuola primaria nel villaggio di Mboko - Congo.

La cifra è un’importante percentuale di quanto raccolto dalle precedenti prime nostre iniziative grazie alla solidarietà dei tanti soci e coratini intervenuti. Questa somma, insieme a tantissime altre, sta permettendo in queste ore alla rete solidale di raggiungere il traguardo dei 10mila euro necessari per la costruzione completa dell'edificio. Il progetto è stato anche sostenuto da una donazione dell'Esa (Agenzia Eurospaziale Europea) che ha consentito l'inizio dei lavori e la posa delle fondamenta.

Un progetto, come tutti quelli di questa rete solidale, nato dal basso, dalla richiesta della sua popolazione e che permetterà di riscattare la vita tanti bambini ed adolescenti che rischiano di diventare combattenti e bambini-soldato. Una pietra della fondazione della scuola ora porta il nome di Nica, insieme a quelle dedicate alle centinaia di altri sostenitori del progetto.

Ma la sfida non è ancora finita: dopo la costruzione YouAid continuerà la campagna per rendere sostenibile l'opera nel suo sviluppo, oltre che impostare nuove sfide solidali a livello internazionale e nazionale. Maggiori dettagli e possibilità di donazioni dirette su www.youaid.it e sulle pagine Facebook e Instagram dedicate. Feltrinelli ha dedicato un libro alla genesi di YouAid raccontando le sfide già affrontate e vinte da Michele Tranquilli e da questa rete in "Una buona idea". Ovviamente l'impegno di Nica continua e vedrà prossime iniziative di sensibilizzazione e solidarietà».





Il ringraziamento del fondatore di You Aid, Michele Tranquilli