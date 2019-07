Siglato accordo tra il comitato della Via Francigena e le Guardie Ambientali d'Italia

La Via Francigena, antica via percorsa dai pellegrini e vescovi che dal Nord Europa o da Roma, a piedi e attraversando tutta l'Italia meridionale, raggiungevano la terra Santa, oggi torna a vivere per tutti coloro che sposano uno stile di vita a contatto con la natura e alla scoperta di comunità da incontrare. Accogliere pellegrini della Via Francigena significa rendere il loro passo certo e libero.

Il comitato della Via Francigena del Sud di Corato, che oggi raggruppa operatori ed enti di Canosa, Andria, Ruvo e Bitonto, ha siglato un'intesa con il coordinamento Bari e Bat delle Guardie Ambientali d'Italia (accreditate dal Ministero dell'Ambiente), al fine di offrire un supporto nel monitoraggio del tratto francigeno per rendere certo e sicuro il passaggio dei pellegrini.

Numerose sono le segnalazioni che il comitato, ormai da anni, effettua agli enti preposti per la rimozione di rifiuti lasciati ai margini dei viali e delle strade frequentate da pellegrini italiani e stranieri .

«Con le Guardie Ambientali d'Italia - dice la presidente Adele Mintrone - crediamo di poter offrire un servizio di supporto maggiore grazie ai suoi volontari che possono intervenire più prontamente nel rimuovere ostacoli lungo il percorso. Riteniamo che, solo facendo rete sia possibile consolidare l'esperienza del pellegrinaggio e far respirare ai Pellegrini un'accoglienza in stile "francigeno"».