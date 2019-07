Hanno davvero tanto da insegnare i ragazzi della Cohansie, il centro polivalente socio-educativo e riabilitativo finalizzato al recupero dei livelli di autonomia delle persone diversamente abili che si trova in via Ruvo. Vivono una delle preziose realtà del nostro territorio in cui è possibile provare la gioia del sorriso che nasce dalle cose semplici.

Da una visita, per esempio. Come quella del vescovo Leonardo D’Ascenzo: «un grande esempio di umiltà, semplicità e fratellanza» dicono dalla Cohansie. «È arrivato con la sua auto e ha fatto merenda con noi, come fosse un nostro amico da sempre – raccontano emozionati i ragazzi – Ci ha chiesto come stiamo e come trascorriamo il nostro tempo. Ha voluto vedere i nostri lavori, quello che facciamo ogni giorno. E ci ha fatto una promessa: tornerà per trascorrere una intera giornata con noi».

«Ricevere questa visita è stato davvero bello e importante - commentano gli operatori - Per tutti noi, per la nostra realtà, per le persone che la vivono, è stato un modo per sentirsi riconosciuti e amati dalla Chiesa diocesana. In un contesto come il nostro in cui ogni piccola opera è una conquista, accogliere chi viene a trovarci è sempre un momento di felicità. Non ci fa sentire soli nella vita di ogni giorno, non sempre facile. Le nostre porte sono sempre aperte: chiunque vuole può contattarci attraverso la pagina la nostra pagina facebook ufficiale o scrivendo una e-mail all'indirizzo cohansie.cooperativa@libero.it».

La Cooperativa Cohansie accoglie “ragazzi” di ogni età, dai 18 fino ai 60 anni, persone diversamente abili che aiutano tutti a riscoprire il senso più profondo della vita.

Venticinque anni i fondatori pensarono di offrire interventi di sostegno e favorire il potenziamento di abilità e capacità di persone con disagi motori e psico-cognitivi. Lo scopo ultimo era quello di lavorare per la loro integrazione sociale. Da allora molti passi sono stati fatti: tutti i giorni diverse figure tra educatori, cuochi, psicologi e assistenti sociali si impegnano a garantire del buon tempo a questi ragazzi attraverso vari tipi di attività.

Ogni settimana si alternano laboratori diversi: di cucina, durante il quale i ragazzi si cimentano nella preparazione di cibi dolci e salati e in gare di abilità; di informatica; di creatività, in cui scegliendo di volta in volta un tema si misurano nella realizzazione di disegni da colorare e lavori artigianali; di musica, in cui i ragazzi si divertono a cantare e ballare.