Risate e divertimento con “Vernacorato”, oggi l’ultima serata di “Brisighella sotto le stelle”

In collaborazione con Fiore di Puglia I prodotti Fiore Di Puglia in giro per il mondo, sono lo snack di aerei, treni e navi

Ci sono tanti modi per portare Corato in giro per il mondo. Uno di questi è puntare sulla diffusione delle eccellenze gastronomiche, di quei prodotti che raccontano la propria terra di origine fin dal primo assaggio. È il caso dei taralli e di tutti gli altri prodotti che Fiore di