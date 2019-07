Aiuti alle attività extra-agricole, mercoledì la presentazione del nuovo bando del Gal

“Diversifichiamo e rinnoviamo”. Si intitola così il bando di aiuti pubblicato dal Gal "Le Città di Castel del Monte" relativo alla misura 4.2 del PSR. Mercoledì 31 luglio sarà presentato a Corato, nella sala conferenze della Biblioteca Comunale, alle 18.



Il bando tocca le tematiche della diversificazione sostenibile per le start-up innovative del nostro territorio: aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali e investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole.

«L’attivazione dell’Intervento 4.2 – si legge nel bando - è finalizzata a favorire lo sviluppo di nuove attività economiche, la costituzione di nuove imprese oppure implementando nuove attività in quelle esistenti. In tale prospettiva, si pensa ad una nuova generazione di imprese locali (turismo, artigianato, servizi, innovazione tecnologica) che mutano il loro fare impresa e integrano nuovi prodotti e servizi in risposta ai bisogni sociali del territorio, in funzione del raggiungimento Obiettivo Specifico 6 della Strategia “Accrescere le opportunità di occupazione e di sviluppo di nuove imprese”. L’Intervento 4.2 si compone di due differenti tipologie di Sotto-interventi: aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali e investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole».