La nuova campana di San Domenico inizia a suonare, venerdì il primo rintocco

Bellissima e benedetta da Papa Francesco: il 26 luglio la nuova campana della chiesa di San Domenico, la quarta, suonerà il suo primo rintocco.



«Oggi, 23 luglio 2019 – ha scritto don Gino Tarantini nella tarda serata di ieri - a distanza di un mese dall'accoglienza della Campana del V Centenario, la Pontificia Fonderia Marinelli ha iniziato i lavori di posizionamento e ristrutturazione del campanile».

Era previso che la campana suonasse per la prima volta insieme alle altre già presenti, l’8 agosto - memoria di San Domenico - dopo essere stata issata all’interno del campanile. In realtà c’è stato un cambio di programma: la campana suonerà il 26 luglio memoria dei santi Gioacchino e Anna, in concomitanza con il 180esimo anniversario della riapertura della Chiesa parrocchiale.

Il 7 febbraio ad Agnone, in provincia di Isernia, c’è stata la fusione e la benedizione della campana. Mentre il 15 marzo il Papa l’ha benedetta in Vaticano.

Sul giro testa della campana è riportata la frase in latino: "La mia voce (è) voce di vita. Vi chiamo. Venite ai sacri riti". Sul giro battaglio, invece, c'è scritto: "Cinquecentesimo anno dall'avvento dei frati predicatori. 1518 – 2018. Per volontà del parroco Luigi Tarantini". Ai quattro lati della campana sono raffigurati il santo patrono della città, San Cataldo, San Domenico di Guzman, la Madonna del Rosario di Pompei e San Luigi Gonzaga.

«Auguri alla nostra comunità parrocchiale – conclude don Gino - La voce del campanile ricordi a tutti che formiamo una sola famiglia e ci raduni per manifestare la nostra unità in Cristo».