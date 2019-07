Legambiente Corato: «Soddisfatti del nuovo incarico di Francesco Tarantini»

Attraverso una nota stampa il circolo cittadino di Legambiente Angelo Vassallo ha espresso la sua soddisfazione per il nuovo incarico di Francesco Tarantini come presidente del Parco dell'Alta Murgia.

«Siamo contenti del nuovo incarico a Francesco Tarantini come nuovo presidente del Parco dell’Alta Murgia - è scritto nella nota - Crediamo che sia la persona più adatta per esperienza e competenza. E’ stato tra i fondatori del nostro circolo ed è stato per un quindicennio presidente. Moltissime sono le battaglie ambientaliste fatte: dall'elettromagnetismo all'istituzione dell'ente parco stesso, dalle varie campagne di Legambiente alle varie situazioni e problematiche ambientali, è presidente di Legambiente Puglia, redattore di vari rapporti sullo stato di salute del nostro territorio e relatore a diversi convegni, sia a livello regionale, che nazionale. Per noi, è anche un riconoscimento indiretto per il nostro circolo e del suo ruolo socioculturale all’interno della nostra città».

«Ricordiamo che il prossimo anno la nostra associazione a Corato spegnerà le sue trenta candeline - continua il comunicato - Infatti, è da tre decenni che Legambiente è presente nella nostra città. Abbiamo visto l’avvicendarsi di varie amministrazioni di differenti orientamenti, di problematiche ed anche di soci e di quattro presidenti- Tarantini, Fusaro, De Leo, Soldano. Fino al 1994 come affiliazione all'associazione nazionale e, di seguito, con atto notarile presso il notaio Stellacci in Molfetta: il circolo ha avuto la sua piena autonomia nello spirito di Legambiente Nazionale».



«Quattro mesi fa, il circolo di Corato si è conformato alle nuove Leggi all’interno della normativa del Terzo Settore registrandosi come Aps ovvero Associazione di promozione sociale, in attesa di iscriversi al Runts - Registro unico nazionale del Terzo Settore, quando la piattaforma telematica sarà attivata a livello nazionale. Il nostro circolo si è già adeguato».

«Siamo contenti per Francesco – ha dichiarato il presidente del Circolo Pino Soldano- in questo modo l’Ente Parco avrà un maggiore impulso per parco lo sviluppo sostenibile. Conosce benissimo la situazione dell’Ente e di come poterlo far funzionare al meglio. Siamo certi del coinvolgimento delle comunità del Parco per una piena promozione del territorio».