Alfonso Pisicchio: «Buon lavoro a Francesco Tarantini»

L'assessore regionale alla tutela del paesaggio, Alfonso Pisicchio, ha salutato così la nomina di Francesco Tarantini a presidente del Parco Nazionale dell'Alta Murgia: “Auguri di buon lavoro. Sono convinto che grazie al suo costante impegno sulle tematiche dell’ambiente e della tutela del paesaggio, la Regione Puglia troverà un validissimo interlocutore per pianificare progetti e interventi di valorizzazione».

«Il Parco rappresenta per noi un sito naturalistico di inestimabile importanza nelle politiche di promozione della Puglia in Italia e all’estero - continua l'assessore - Non a caso è stato già coinvolto a febbraio scorso, con la sigla di un apposito manifesto, nel percorso sulla bellezza pugliese, la legge che nei prossimi mesi doterà la Regione di uno strumento unico e innovativo nella pianificazione del nostro territorio e nella sua salvaguardia».