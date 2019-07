Sottovia di via Lama di Grazia, da domani in vigore il senso unico alternato

Per i lavori di potenziamento del sistema di «captazione delle acque meteoriche». È per questo motivo che il dirigente Paolo Milillo ha stabilito l’istituzione temporanea del senso unico alternato «limitatamente al tratto stradale del sottovia ferroviario Bari-Barletta di via Lama di Grazia».

L’ordinanza per la disciplina della viabilità sarà in vigore da domani 16 luglio fino al 20 luglio e comunque fino al termine dei lavori.

A chiederla è stata l’impresa che si sta occupando dei lavori del sottovia per consentire di «procedere in condizione di sicurezza, sia a chi lavora sia agli utenti della strada». Inoltre, si legge nell’ordinanza, l’impresa allestirà il cantiere limitatamente alle aree di lavoro «al fine di limitare il più possibile i disagi alla circolazione stradale ed, in particolare, la continuità del servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani verso la sede Asipu ubicata su via Mangilli».