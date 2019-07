Torna​ Komorebi, una notte intera per ricordare Francesco Tedone

Anche quest’anno torna Komorebi, l'evento commemorativo creato dall'associazione Francesco Ludovico Tedone in memoria del giovane studente vittima dell'incidente ferroviario del 12 luglio 2016.



Komorebi è una parola giapponese, intraducibile nelle altre lingue, e che può essere resa con la perifrasi “la luce del sole che filtra attraverso i rami degli alberi”.

«Per noi, Komorebi è la luce di Francesco, ragazzo dai mille interessi e dalla spiccata intelligenza, che filtra attraverso il mondo» spiegano dall'associazione. «Dopo il suo anno in Giappone, Francesco era cambiato: immerso nella cultura che aveva sempre sognato, ha imparato tante cose e ha scoperto la bellezza dell’arte e dello sport. Questo è ciò che noi vogliamo fare per ricordarlo: spronare le persone a coltivare i propri sogni e le proprie passioni, proprio come aveva fatto Francesco, per non dimenticarci mai di rispondere alla morte con la vita».

Quest’anno l'iniziativa si svolgerà in via Bracco incrocio viale Matababbo, in maniera rispetto agli scorsi due anni.

«Sentendo un forte bisogno di vicinanza e contemplazione, abbiamo optato per un Komorebi notturno ed immerso nel verde. L’evento avrà inizio alle h 11:06 PM dell’11 luglio, e avrà luogo per tutta la notte fino agli albori del 12 luglio. Sarà dedicato come sempre alla musica, all’arte in tutte le sue sfaccettature e al ricordo, e quest’anno in più ci sarà la compagnia delle stelle».

La notte sarà lunga e intesa, per cui ci sarà la possibilità di campeggiare in un'area apposita. L'ingresso è riservato ai tesserati dell'associazione Francesco Ludovico Tedone.