​Ztl, addio alla dicitura “Varco attivo”: per il Ministero dei Trasporti è fuorviante

Scompare la dicitura “Varco attivo” agli ingressi della Zona a traffico limitato: è quanto disposto dalle nuove istruzioni sulla Zona a traffico limitato promulgate dal Ministero dei trasporti, dove un paragrafo è dedicato alla segnaletica.



La dicitura “Varco attivo” è infatti considerata fuorviante in quanto, nella lingua italiana, la parola “varco” significa “passaggio” e non è automaticamente associabile al controllo. Molti sono stati i cittadini che hanno negli anni frainteso l’indicazione del segnale, credendo che fosse permesso il passaggio e non che fosse previsto un controllo con successiva sanzione amministrativa.

A Corato sui display compare semplicemente la parola "attivo" o "non attivo" a seconda dei casi.

La dicitura prevista dal correttivo è “Ztl attiva” quando il divieto è in vigore, oppure “Ztl inattiva” quando il divieto non è in vigore. L’obbligo di sostituire la segnaletica è entrato in vigore a partire dal 1° luglio.