Parco Alta Murgia, è di nuovo possibile inserire online gli "E-venti"

In attuazione della volontà espressa dal Consiglio Direttivo nella seduta del 26 febbraio e ribadita nella seduta del 26 giugno, per l'adozione di un sistema di promozione delle attività culturali del Parco sempre più trasparente e organico alle aspettative dei cittadini, da oggi, 5 luglio, è disponibile l'inserimento delle domande sul sito web www.parcoaltamurgia.it nelle sezioni Scopri gli e-Venti del Parco e quindi su Inserisci la tua proposta, in base alla delibera del Consiglio Direttivo n° 19 del 10.05.2018.



Nelle more di perfezionamento degli atti amministrativi, e considerata l'urgenza degli e-Venti della stagione estiva del territorio e dei Comuni del Parco, il servizio tecnico svolgerà il compito di validare e istruire le domande provenienti dalla piattaforma e il Servizio Affari Generali dell'Ente si occuperà degli aspetti inerenti la rendicontazione delle attività svolte sulla base del Regolamento per la concessione del patrocinio morale e di contributi economici per iniziative di rilevante interesse (come approvato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 28/06 del 19 ottobre 2006).



Per informazioni, è possibile telefonare al numero 080.3262268 o scrivere all’indirizzo officinadelpiano@parcoaltamurgia.it.